Detienen a policías municipales de Puebla vinculados a La Barredora

PUEBLA, Pue. (apro).- La Fiscalía General de Puebla informó que fueron detenidos tres elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla que estarían vinculados con el asesinato de dos policías y con el grupo delictivo La Barredora, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

En un comunicado, la FGEP señaló que además de los tres policías municipales fue capturada una mujer de nombre Ana Belem N, quien está relacionada con los hechos ocurridos el 1 de marzo de 2025, cuando dos elementos de la misma corporación fueron ejecutados en un inmueble de la colonia Del Valle supuestamente como represalia porque se negaron a colaborar con las actividades delictivas.

Los tres elementos detenidos en una operación conjunta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, del Ejército Mexicano, la Marina y Seguridad Pública del Estado, fueron identificados como Hugo N, Atanacio N y Rocío N.

“Las indagatorias arrojan que estas personas presuntamente formaban parte de la organización delictiva denominada La Cofradía, desde la cual mantenían el control y comunicación directa con el grupo criminal La Barredora”, indica la Fiscalía.

Según las investigaciones, los servidores públicos presuntamente brindaban protección a dicha célula delictiva y filtraban información sobre movimientos y operativos de las autoridades, aprovechando su conocimiento interno de las acciones de seguridad para evitar su detención.

Los tres agentes y la civil quedaron a disposición de un juez de control como probables responsables del delito de homicidio calificado, además de que deberán responder por cualquier otro hecho delictivo que se determine durante la investigación.