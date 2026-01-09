Detienen a presunto extorsionador de empresarios de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).— La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó de la detención de Julio “N”, señalado como presunto responsable del delito de extorsión en agravio de empresarios y comerciantes de la entidad, como resultado de una investigación realizada en coordinación con instancias federales.

La orden de aprehensión fue emitida por un Juez de Control y cumplimentada en el estado de Yucatán, mediante un operativo interinstitucional entre las fiscalías de ambas entidades, con apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, además de trabajos de inteligencia.

Tras su localización y detención, el imputado fue trasladado a Tabasco, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura, a fin de continuar con el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con la información recabada, la investigación no se limitó al seguimiento de denuncias por extorsión, sino que incluyó el análisis de movimientos financieros, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para identificar posibles flujos de recursos vinculados a la presunta actividad delictiva.

Según se supo, el caso está vinculado con cuatro expedientes más y la investigación comenzó en julio del año pasado.

La FGET reiteró, en un comunicado, su compromiso de combatir este delito y de proteger el patrimonio de la población tabasqueña.