Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz por presunta vinculación en asesinato de Carlos Manzo

MOREALIA, Mich. (apro).- Yesenia "N"., secretaria particular del finado alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de la República, por su presunta participación en el homicidio del edil el primero de noviembre de 2025.

En el Registro Nacional de Detenciones aparece la ficha sobre la detención de Yesenia, quien ahora veía desempeñándose como secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García.

La detención se realizó ayer jueves durante un operativo realizado por la SSPC en la Casa de la Cultura ubicada en el centro de Uruapan, lugar en el que ha venido operando el despacho de la presidencia municipal desde que Carlos Manzo asumió el cargo en septiembre de 2024.

Yesenia fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, y se prevé en las próximas horas sea presentada ante un juez de control para su vinculación a proceso, con la posibilidad de la duplicidad del plazo establecido por ley en caso de así solicitarlo su defensa.

De acuerdo con fuentes extraoficiales, a Yesenia se le vincularía a proceso acusada por ser quien presuntamente proveyó la agenda y el itinerario del Manzo a los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que perpetraron el homicidio.

Horas antes de la detención de Yessenia, el titular de la SSPC Omar García Harfuch, en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, había adelantado que se contaba con información para continuar con las detenciones por el homicidio de Manzo.

El 27 de noviembre de 2025 dentro del caso 1027/2025, Jorge Armando N., alias “El Licenciado”, señalado por la Fiscalía General del Estado de ser uno de los autores intelectuales del homicidio del edil uruapense, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y lesiones dolosas, en tanto que Alejandro, Demetrio, Guillermo, Omar Osvaldo, Monserrat y Mario Alberto, escoltas del munícipe, fueron vinculados por homicidio doloso en comisión por omisión.

En la audiencia, Jorge Armando N. se declaró inocente y acusó haber sido incomunicado, golpeado, amenazado y torturado por elementos encapuchados de la Fiscalía estatal.