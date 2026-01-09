Detienen a síndica de Cintalapa, Chiapas, por abuso de autoridad

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La síndica del Ayuntamiento de Cintalapa, Sally Gallardo Núñez, fue detenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en agravio del erario municipal.

Con esta aprehensión suman siete servidores y exservidores públicos sujetos a proceso en ese municipio, entre ellos el alcalde Ernesto Cruz Díaz, además del extesorero Reynol Valencia Cruz, la exsíndica Anayeli Reyes Clemente y tres policías municipales, investigados por hechos de corrupción, abuso de autoridad y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Aunque las autoridades no lo han confirmado oficialmente, fuentes de seguridad señalan que algunos exservidores públicos bajo investigación habrían brindado protección al llamado Cártel de Chiapas y Guatemala, una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que habría surgido tras fracturas del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las fuentes, la región donde se ubica Cintalapa, en los límites con Oaxaca, se encuentra bajo la influencia de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, “El Señor de los Caballos”, presunto jefe de plaza del CJNG, por quien en octubre pasado se desplegó un operativo que resultó fallido; el crimen respondió con bloqueo y quema de vehículos.

La Fiscalía General del Estado informó que, de acuerdo con las investigaciones, el 7 de enero se constató que la síndica autorizó y permitió pagos con recursos públicos a elementos de la policía municipal que no contaban con la certificación de control de confianza, requisito obligatorio para desempeñar funciones de seguridad.

Al no suspender los pagos ni denunciar la irregularidad, habría generado un perjuicio directo a las finanzas municipales y al Sistema Estatal de Seguridad Pública, dijo la dependencia.

Como parte de las indagatorias, explicó que un grupo interinstitucional integrado por la FGE, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) ejecutaron una orden de cateo en un domicilio del fraccionamiento Monte Real, en Tuxtla Gutiérrez.

En el operativo fueron detenidos Josué “N” (24 años) y Luis “N” (56 años), hijo y esposo de la síndica Gallardo Nuñez, respectivamente, quienes quedaron bajo investigación por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron 600 mil pesos en efectivo en billetes de diversas denominaciones, 10 dosis de presunta cocaína, dos vehículos: una Jeep Grand Cherokee y una Toyota Tacoma, seis teléfonos celulares, un iPad y otra tablet.

La síndica Sally “N” fue puesta a disposición de los juzgados con sede en Cintalapa, mientras que su esposo y su hijo quedaron bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas. Las autoridades señalaron que las indagatorias continúan para deslindar responsabilidades y determinar el alcance de la red de corrupción y presuntos vínculos criminales en el municipio.

Antecedentes y contexto

Luego de que el pasado lunes fuera detenido el reelecto presidente municipal y consejero estatal de Morena, Ernesto Cruz Diaz, por malversación de recursos públicos y vínculos con la delincuencia organizada, dos días después fue detenida en un cateo la exsíndica del periodo 2021–2024, Anallely “N”, por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, por hechos ocurridos durante el Ejercicio Fiscal 2022.

Las investigaciones en Cintalapa, municipio colindante con Oaxaca, se intensificaron tras el hallazgo de seis hombres sin vida a finales de diciembre, quienes habían sido privados de la libertad junto con otras dos personas días antes, luego del ataque armado a dos bares en Villaflores, que dejó tres mujeres heridas, una de ellas fallecida posteriormente en el hospital.