Diputado independiente pide incluir a Michoacán en incursión terrestre de Estados Unidos en México

MORELIA, Mich (apro).- Frente a la posibilidad de una incursión terrestre en México por parte de Estados Unidos, Carlos Bautista Tafolla, diputado independiente, pide que Michoacán sea considerado en la medida por el gobierno de Donald Trump.

Tras las declaraciones vertidas por el mandatario estadunidense sobre una posible incursión terrestre en México, el diputado local integrante del Movimiento del Sombrero, alza la mano para que Michoacán sea contemplado pues considera que la medida “no se trata de una intervención”, sino “de colaboración frente a un problema que afecta a ambos países”.

Esta semana el legislador, tras una visita al vecino país del norte, anunció en su cuenta de Facebook haber establecido contacto con el gobierno de Estados Unidos para solicitar su apoyo en las investigaciones por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el primero de noviembre de 2025.

En entrevista, Bautista explicó que las autoridades estadunidenses aceptaron intervenir en el caso bajo el supuesto de que se trata de un crimen cometido por la “narcopolítica que impera en Michoacán”, ya que de ser un “homicidio político” no tendrían herramientas legales para hacerlo.

Por acuerdo con las autoridades con las que asegura haber tenido contacto, Bautista se abstiene de dar mayores detalles para identificarlas, aunque sostiene que lo hará “a su debido tiempo”.

El legislador por el Distrito de Uruapan, es uno de los herederos del Movimiento del Sombrero que en su momento encabezó Carlos Manzo. Ha promovido reformas legales polémicas como el restablecer la pena de muerte desde la Constitución (desechada por el Congreso del estado), así como la disminución de la edad para ser juzgado por delitos de alto impacto, prisión para quienes encubran a familiares que delincan, y penalidades mayores para quienes atenten contra presidentes municipales, entre otras.

Bautista considera que “son justas” las razones de Estados Unidos para intervenir en México ya que la delincuencia está afectando a sus habitantes, y argumenta que no debe existir hipocresía y hablar de México como un país soberano porque “está sometido a los cárteles que aquí operan”.