Estafa millonaria de tandas en Nuevo León: denuncias y avances de la investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta una investigación por una presunta estafa millonaria relacionada con esquemas de ahorro informal conocidos como tandas, luego de que decenas de personas presentaron denuncias por pérdidas económicas ocurridas en el área metropolitana de Monterrey.

El caso se hizo público a inicios de enero de 2026, cuando personas afectadas comenzaron a difundir en redes sociales y a acudir ante las autoridades para denunciar que no recibieron el dinero que habían entregado durante meses o años como parte de estos esquemas. De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía estatal, las pérdidas económicas acumuladas podrían superar los 20 millones de pesos.

Las denuncias señalan como principal responsable a una mujer identificada como Ingrid “N”, quien presuntamente organizaba y administraba diversas tandas en las que participaban decenas de personas. Las autoridades informaron que se abrieron carpetas de investigación por el delito de fraude y que el caso continúa en etapa de integración.

Cómo operaban las tandas investigadas por autoridades de Nuevo León

Las tandas son un mecanismo de ahorro informal ampliamente utilizado en México, en el que un grupo de personas aporta una cantidad fija de dinero de manera periódica y cada integrante recibe, en una fecha determinada, el monto total reunido. Estos esquemas no están regulados por autoridades financieras y se basan en acuerdos de confianza entre los participantes.

De acuerdo con los testimonios recabados por medios y autoridades, las tandas vinculadas al caso operaron durante varios años sin aparentes irregularidades. Las personas denunciantes señalaron que el cumplimiento inicial de los pagos generó confianza y llevó a que algunos participantes incrementaran sus aportaciones o se integraran a más de una tanda de forma simultánea.

Las cantidades entregadas variaban, pero en algunos casos alcanzaron montos de hasta varios cientos de miles de pesos y, de acuerdo con las denuncias, algunas personas habrían aportado cifras cercanas a los tres millones de pesos a lo largo del tiempo.

Denuncias formales y fallas en el registro de querellas

La Fiscalía de Nuevo León confirmó que al menos 10 denuncias formales ya fueron presentadas ante el Ministerio Público, aunque el número de personas afectadas sería mayor. Las autoridades explicaron que el registro total de querellas se ha visto afectado por una sobrecarga en el sistema de denuncias virtuales, lo que ha dificultado contabilizar con precisión el total de casos relacionados con este presunto fraude.

El fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, informó que el sistema alcanzó un alto nivel de saturación debido al volumen de reportes recibidos, por lo que se trabaja en la normalización del servicio para garantizar que todas las denuncias sean integradas correctamente.

Mientras tanto, la Fiscalía exhortó a las personas afectadas a acudir directamente a las agencias del Ministerio Público para presentar sus denuncias y aportar documentación que respalde los movimientos financieros realizados.

Relatos de las personas afectadas por el presunto fraude

De acuerdo con los testimonios, los problemas comenzaron cuando los pagos programados empezaron a retrasarse sin una explicación clara. Posteriormente, los depósitos se suspendieron de manera definitiva y la persona señalada dejó de responder a mensajes o llamadas de los participantes.

Algunas personas denunciantes indicaron que continuaron entregando dinero aun después de los primeros retrasos, con la expectativa de recuperar sus aportaciones acumuladas. En otros casos, señalaron que recurrieron a préstamos personales o familiares para cumplir con las cuotas acordadas dentro de las tandas.

Los relatos indican que, conforme más integrantes dejaron de recibir sus pagos, el esquema se volvió insostenible y colapsó, lo que derivó en pérdidas económicas para un número creciente de personas.

Investigación en curso y situación legal de la persona señalada

Hasta el momento, la Fiscalía de Nuevo León no ha informado sobre la emisión de una orden de aprehensión en contra de Ingrid “N”. Las autoridades señalaron que la investigación se encuentra en una fase preliminar, en la que se analizan transferencias bancarias, mensajes, contratos informales, comprobantes de pago y declaraciones de las personas afectadas.

La Fiscalía también investiga si existen otras personas involucradas en la operación de las tandas o si el esquema se extendió a otros municipios o entidades, ya que parte de la captación de participantes se habría realizado a través de redes sociales y contactos personales.

Las autoridades no han precisado un plazo para la conclusión de la investigación, pero indicaron que el objetivo es determinar responsabilidades penales y, en su caso, proceder conforme a la ley.

Atención pública y advertencias sobre esquemas de ahorro informal

La Fiscalía reiteró que este tipo de mecanismos no cuenta con supervisión financiera y que, ante cualquier irregularidad, es fundamental presentar denuncias oportunas.

La investigación continúa abierta y las autoridades informaron que conforme avance el proceso se dará a conocer información oficial sobre el número de denuncias, los montos involucrados y las acciones legales que correspondan.