Identifican los cuerpos de las cuatro personas descuartizadas en Cuitzeo; tres eran menores de edad

MORELIA, Mich., (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) avanza en las diligencias de identificación de cuatro personas localizadas sin vida, con relación a los hechos registrados en las inmediaciones de la plaza de Texticuitzeo, ubicada sobre la carretera Morelia-Salamanca, en el municipio de Cuitzeo.

Los jóvenes fueron encontrados desmembrados en bolsas que tenían encima ramos de rosas secas.

Derivado de los trabajos realizados por personal especializado del Servicio Médico Forense (SEMEFO), fueron identificadas las víctimas, quienes respondían a los nombres de G. G. H., de 17 años; Diego Javier L., de 20 años; K. R. J. L., de 15 años; y C. M. S., de 17 años; todos ellos con domicilio en el municipio de Cuitzeo.

Una vez concluido este procedimiento, se llevan a cabo las actuaciones correspondientes para la entrega de los cuerpos a sus familiares, conforme a los protocolos establecidos.

De manera paralela, agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales, bajo la coordinación del Ministerio Público, llevan a cabo las actuaciones ministeriales necesarias, incluyendo la recopilación de información, análisis de indicios y demás diligencias que permitan fortalecer las líneas de investigación, a fin de esclarecer plenamente los hechos y establecer la posible participación de quienes resulten responsables.

La FGE refrenda su compromiso de actuar con estricto apego a la legalidad, bajo los principios de objetividad, profesionalismo, transparencia y debida diligencia.