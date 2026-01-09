Jornada violenta en Sinaloa deja tres feminicidios, entre ellos el de la Comisaria de Bachigualatito

La comisaría de la comunidad de Bachigualatito, Mirna Karime, asesinada el 7 de enero de 2024. Foto: Redes sociales

CULIACÁN, Sin., (apro) .- La jornada del jueves último dejó tres feminicidios más en el estado, dos de ellos en Culiacán para acumular en total cuatro casos en este inicio de año, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con datos del informe diario de la Fiscalía, los tres asesinatos reportados el 8 de diciembre corresponden a feminicidios, uno de ellos el de la comisaría de la comunidad de Bachigualatito, Mirna Karime, en la zona rural al sur poniente de Culiacán.

Un segundo caso en la capital se reportó en la colonia Villa Satélite, con el hallazgo de una mujer con huellas de violencia cuyo cuerpo fue abandonado en un canal de dicho sector.

Un tercer caso se reportó en el municipio de Guasave, municipio al norte del estado.

Al respecto, la Secretaría de las Mujeres, dependencia creada en la actual administración, que encabeza Rubén Rocha Moya, lamentó los tres crímenes que la FGE registró ayer y pidió “confianza” en las autoridades.

“Reiteramos el llamado y la confianza a las autoridades de procuración de justicia competentes para que las investigaciones se realicen con rigor, con perspectiva de género y pleno respeto a los derechos humanos, y a la sociedad en su conjunto para no normalizar la violencia y construir espacios para todas y todos”, señaló el comunicado.

El primer caso se registró el sábado 3 de enero en Culiacán y con poco más de una semana enero acumula ya cuatro casos.

En 2025 Sinaloa tuvo la tasa más alta por cada 100 mil habitantes para este tipo de delitos, además de haber dejado la segunda cifra más alta en la historia del estado desde que se tiene registro de este tipo de delitos.