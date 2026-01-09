Periodista asesinado en Poza Rica tuvo protección en 2024

XALAPA, Ver. (apro).- El director de atención de la Comisión Estatal de Periodistas, Javier Heredia, reveló que el reportero de nota roja asesinado la noche del jueves en Poza Rica, Carlos Leonardo Ramírez Castro, contó con medidas de protección durante 2024, tras reportar un altercado con policías municipales mientras realizaba una cobertura informativa en ese municipio.

Javier Heredia acudió al velorio del joven periodista, que lideraba el perfil en Facebook Código Norte Veracruz.

“En el año 2024 expresó hechos de una cobertura que estaban realizando y tuvieron un altercado con policías municipales y, a partir de eso, se le dictaron las medidas de protección; esos fueron los hechos reportados”, señaló el funcionario.

Heredia precisó que el incidente no estuvo relacionado con amenazas de otro tipo, sino con un conflicto directo ocurrido en el ejercicio de la labor periodística.

El funcionario indicó que las medidas concluyeron en octubre de 2024 y que, al finalizar ese periodo, no se reportaron nuevas incidencias ni se solicitó la renovación del esquema de protección.

Tras el asesinato del periodista, personal de la CEAPP acudió para brindar acompañamiento a la familia y ofrecer apoyo jurídico.

Heredia señaló que, hasta el momento, la Comisión no ha recibido información oficial sobre personas detenidas o avances sustanciales en la carpeta de investigación.

Sobre el tema, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación por el homicidio del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, ocurrido en la colonia Cazones.

En conferencia de prensa dijo que se inició carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional con sede en Tuxpan, y que personal ministerial especializado se trasladó a la zona para realizar las primeras diligencias.

Jiménez Aguirre detalló que en las indagatorias participa personal de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, con el objetivo de dar seguimiento puntual al caso.

Aseguró que, hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis, incluidas aquellas relacionadas con la labor periodística.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos.

El periodista fue despedido por su familia, colegas y amigos este viernes en una funeraria del municipio, donde colegas exigieron justicia y que el caso no quede en impunidad.