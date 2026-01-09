Sheinbaum visita Guerrero en medio de la violencia, la extorsión y el desabasto de agua

La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, desde Acapulco, Guerrero, el viernes 9 de enero de 2025. Foto: Presidencia de la República

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum arribará este fin de semana a Guerrero, una entidad gobernada por Morena que sufre de desabasto de agua, extorsión y violencia de organizaciones criminales.

En el puerto de Acapulco, donde la mandataria dio su conferencia de prensa matutina, unos 400 mil habitantes se han quedado sin servicio de agua potable.

El gobierno municipal de la morenista Abelina López Rodríguez, ha afirmado que el desabasto se debe a que un tramo de la tubería ubicada en la localidad de Agua Caliente se averió a causa del sismo del 2 de enero, con epicentro en la Costa Chica.

Sin embargo, vecinos de colonias de las zonas medias y altas de la ciudad han asegurado que la falta del servicio tiene un mes aproximadamente.

Ante la visita de la mandataria, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Acapulco (CAPAMA) trabajan a marchas forzadas por restablecer el servicio.

Las dependencias aseguraron que a partir del jueves 8 el agua volvería a los hogares, sin embargo, el servicio está llegando a cuenta a gotas a algunas colonias.

En el puerto de Acapulco, además, el sector del transporte público padece desde hace años el flagelo de la extorsión por parte de las distintas células del crimen organizado que operan a sus anchas.

Tan sólo en el año que terminó, el 2025, alrededor de 35 choferes de taxis y unidades de transporte, líderes, concesionarios, así como trabajadores del gremio fueron asesinados.

Integrantes del sector se han manifestado para implorar seguridad y un alto a las extorsiones a las autoridades en distintas ocasiones sin ser escuchados.

En la ciudad turística de Taxco, en el Norte del estado, las dos principales empresas distribuidoras de gas doméstico L.P. suspendieron desde hace cinco días su servicio por amenazas y extorsiones que pretende imponer la organización criminal La familia michoacana.

Fuentes del municipio informaron que la célula criminal de La familia michoacana en el municipio opera estaciones de relleno de cilindro para acaparar el negocio.

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde morenista, Juan Andrés Vega ha confirmado, sin reconocer las causas, la interrupción del suministro de gas que afecta a miles de hogares y negocios relacionados al turismo.

En un intento de control de daños en la víspera de la visita de la presidenta de México, el gobierno de la morenista Evelyn Salgado informó que la falta de suministro de gas se debe a un problema técnico de la empresa distribuidora y que el servicio se normalizará a partir de este viernes.

La distribución de productos y precios de la canasta básica, cerveza y refrescos en municipios de otras regiones del estado también es controlado por las organizaciones criminales, de acuerdo con fuentes gubernamentales.

En tanto, en el ejido Los Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente, sus pobladores se mantienen atrincherados y armados para defenderse de los embates de la organización criminal La familia michoacana.

Se trata de decenas de niños, jóvenes y adultos que permanecen en las inmediaciones de la comunidad de Hacienda de Dolores, del mencionado municipio, que desde finales de octubre vigilan día y noche para impedir el avance de los criminales que, aseguran, pretenden apropiarse de su bosque, agua y minas.

Los pobladores de la región viven ese hostigamiento, ataques armados y masacres desde el 2021.

En la mayoría de las comunidades de ese ejido y de ejidos vecinos enclavados en la sierra de la Tierra Caliente, las escuelas y clínicas de salud permanecen cerradas ante la falta de seguridad para maestros, alumnos y personal médico.

Los ejidatarios han solicitado la instalación de bases de operaciones mixtas que les permitan trabajar y vivir en paz.