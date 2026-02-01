Cancelan espectáculo “Homenaje Guelaguetza ecuestre” tras de acusación de apropiación cultural

OAXACA, Oax. (apro).- El Centro Cultural Ecuestre Domecq canceló el espectáculo “Homenaje Guelaguetza ecuestre” y lamentó la confusión que pudo generar su publicidad al interpretarse como una apropiación cultural de los pueblos originarios de Oaxaca con fines comerciales.

De igual forma, en un comunicado, aclaró que “la Casa Pedro Domecq no mantiene actualmente temas colaborativos de ninguna índole con el Centro Cultural Ecuestre A.C., más allá de los vínculos históricos”.

Luego que la Asociación Civil Litigio Estratégico Indígena denunció que “la Guelaguetza es memoria colectiva, reciprocidad, identidad y vínculo comunitario y no es una marca comercial o un espectáculo como el que promueve el Centro Cultural Ecuestre y que la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca advirtió que “se reserva el derecho de iniciar acciones legales para la defensa, protección y salvaguarda de este patrimonio cultural”, se confirmó la cancelación del espectáculo ecuestre.

En el comunicado oficial, el Centro Cultural Ecuestre reconoce que “un error de redacción en nuestra publicidad pudo generar confusión, y lamentamos profundamente cualquier malentendido”.

Y agregó que “en este momento, buscamos un diálogo constructivo con la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca encabezada por el maestro Flavio Sosa Villavicencio, respetando en todo momento su compromiso con la cultura oaxaqueña y sus pueblos originarios”.

Explicaron que “nuestra intención siempre fue realizar un homenaje a la riqueza cultural de Oaxaca, destacando la participación de la población estudiantil proveniente de Oaxaca, entre ellos, maestro, alumnos, jinetes, bailarines, músicos y la destacada participación de la delegación de la pluma de Teotitlán del Valle”.

Finalmente, manifestaron que “refrendamos nuestra apertura al diálogo y colaboración con la Secretaría de Cultura, siempre en pro del enriquecimiento y respeto de la cultura oaxaqueña”.

Cabe recordar que la polémica surgió luego que el Centro Cultural Ecuestre Domecq anunció el espectáculo “La Guelaguetza ecuestre, tradición en movimiento” a realizarse el sábado 14 y domingo 15 de marzo donde resalta que es un evento “familiar donde la magia, la tradición y la cultura se unen en un despliegue único de caballos, bailes y música en vivo”.

Promueven este espectáculo como una “fusión del arte ecuestre con los sonidos y movimientos de la Guelaguetza” a realizarse en el Centro Cultural Ecuestre Domecq, ubicado en Texcoco, estado de México. El costo de los boletos va desde los 300 pesos hasta los dos mil 300 pesos en palco VIP.

Hacen hincapié que el Centro Cultural Ecuestre Domecq, fundado en 1969, es una institución líder en la hípica mexicana que realiza diversos espectáculos, incluyendo Alta Escuela y, en esta ocasión con temática oaxaqueña.

Sin embargo, Litigio Estratégico Indígena resaltó que “La Guelaguetza, como lo establece con toda claridad el artículo 2 de la Ley de Protección, Acceso y Difusión para la Festividad de la Guelaguetza del Estado de Oaxaca, constituye patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Su significado rebasa lo festivo: es memoria colectiva, reciprocidad, identidad y vínculo comunitario”.

Recalcó que “cuando una expresión con este peso simbólico es utilizada con fines comerciales, descontextualizada de sus raíces comunitarias y sin la participación ni el consentimiento de los pueblos que la han sostenido por generaciones, se cruza una línea sensible. La Guelaguetza deja de ser encuentro para convertirse en marca, y eso lastima su sentido original”.

A su vez, la Secretaría de las Culturas y Artes exigió a las y los responsables del espectáculo denominado “La Guelaguetza ecuestre, tradición en movimiento”, el retiro inmediato y total de toda propaganda, publicidad y material promocional —físico o digital— que haga uso o referencia indebida a esta expresión cultural protegida.

Hizo hincapié que el uso del nombre, símbolos, elementos o referencias a esta festividad con fines comerciales, de manera descontextualizada y sin la participación ni el consentimiento de los pueblos que la han sostenido históricamente, constituye un acto de apropiación cultural y una probable vulneración al marco constitucional y legal vigente.

Y advirtió que “esta dependencia estatal se reserva expresamente el derecho de iniciar las acciones jurídicas y administrativas que resulten procedentes, conforme a la Constitución y a la normatividad aplicable; para la defensa, protección y salvaguarda del patrimonio cultural de los pueblos de Oaxaca, sin necesidad de previo aviso adicional”.