Fiscalía de Guerrero detiene a sujeto por asesinar a sus padres con un machete

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) informó que ejecutó una orden de aprehensión en contra de Luis “N” por su presunta responsabilidad en el asesinato de sus padres cometido el viernes en Xochistlahuaca, municipio de la Costa Chica.

El doble crimen se perpetró la tarde del viernes 30 de enero en una vivienda del centro de Xochistlahuaca, a unos metros del Ayuntamiento y de la comandancia de la policía preventiva municipal.

Fuentes cercanas al caso informaron que Luis Octavio González García, de 37 años, presuntamente bajo los efectos de una droga, asesinó con un machete a sus padres.

Las víctimas fueron identificadas como Rafael González Baltazar, de 70 años, cuyo cuerpo fue mutilado, y Raquel García Simón, de 68 años, que presentó una lesión profunda en el cuello producida por arma punzocortante.

El matrimonio era propietario de una popular ferretería de la localidad amuzga.

En el lugar de los hechos, agentes de la Policía Municipal detuvieron al agresor, que presentaba una presunta alteración de los sentidos.

Las fuentes informaron que existe una versión de que el presunto homicida habría llegado a exigir las escrituras de la casa a sus padres.

Sepultan a las víctimas

El día del hecho, el Ayuntamiento de Xochistlahuaca, que preside la morenista María Rojas Pineda lamentó el fallecimiento del matrimonio y expresó que se unía a la profunda pena que embarga a sus familiares y amistades. “Que encuentren consuelo en el cariño y el recuerdo de sus vidas”.

La pareja de adultos mayores fue sepultada este domingo en el panteón municipal en medio de una indignación generalizada.

Por la noche del mismo domingo, dos días después del hecho, la FGE emitió un comunicado de prensa en relación al doble parricidio.

Aseguró que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Luis “N”, por el delito de homicidio en razón de parentesco, en agravio de Rafael “N” y Raquel “N”.

De acuerdo a sus investigaciones, el imputado presuntamente privó de la vida a sus padres mediante el uso de un arma punzocortante, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Centro, en el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero.

Por lo anterior, aseguró, Luis “N” será puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requiere, a efecto de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.