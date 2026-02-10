Agreden y amenazan de muerte a defensora de DDHH; Frayba exige su protecciÃ³n inmediata

Alerta por hostigamiento, agresiones fÃ­sicas y amenazas de muerte contra la defensora Poulette HernÃ¡ndez, en Chiapas. Foto: Frayba Derechos Humanos

TUXTLA GUTIÃ‰RREZ, Chis., (apro) .- El Centro de Derechos Humanos Fray BartolomÃ© de las Casas (Frayba) emitiÃ³ una alerta mÃ¡xima ante el riesgo inminente que enfrenta la abogada y defensora de derechos humanos Poulette Celene HernÃ¡ndez, tras ser vÃ­ctima de agresiones fÃ­sicas, hostigamiento y amenazas de muerte en su domicilio ubicado en el municipio de TonalÃ¡, en la regiÃ³n Istmo-Costa de Chiapas.

Poulette es una reconocida figura en la regiÃ³n Costa de Chiapas; forma parte del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, y como coordinadora de procesos con mujeres, su labor se centra en el acompaÃ±amiento a vÃ­ctimas de violencia, salud comunitaria y la defensa de la agroecologÃ­a.

Recientemente, su labor se ha vuelto particularmente peligrosa tras denunciar pÃºblicamente intentos de despojo de tierras relacionados con el proyecto del Corredor InteroceÃ¡nico y la colusiÃ³n entre grupos delictivos y autoridades locales en la regiÃ³n, refiriÃ³ el Frayba.

El organismo seÃ±alÃ³ que, de acuerdo con los reportes documentados bajo el cÃ³digo CDHDO-MEX-01-2026, la escalada de violencia contra la defensora se intensificÃ³ durante el pasado fin de semana.

Fue el domingo 8 de febrero (17:00 horas): Tres personas (dos mujeres y un hombre) irrumpieron en las inmediaciones del domicilio de HernÃ¡ndez en la Colonia DemocrÃ¡tica Chiapaneca.

Tras exigirle que saliera, procedieron a proferir insultos y perpetrar una agresiÃ³n fÃ­sica directa, poniendo en grave peligro su integridad.

El sÃ¡bado 7 de febrero (22:00 horas), Cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas sitiaron la vivienda de la defensora. Al percatarse de que no se encontraba sola, los individuos se retiraron bajo la advertencia de que "regresarÃ­an", lo que se interpreta como un acto de intimidaciÃ³n previa.

El Frayba indicÃ³ que ya existe una denuncia formal ante la FiscalÃ­a General del Estado (FGE) de Chiapas (Registro de atenciÃ³n 070-2026), los protocolos de protecciÃ³n han sido insuficientes.

Por ello, se hace un llamado urgente al Estado mexicano para la protecciÃ³n inmediata y que implemente medidas de seguridad concertadas con la defensora y vigilancia permanente en su entorno.

Que se investigue con perspectiva de gÃ©nero y evitar que el expediente 070-2026 quede en la impunidad.

AsÃ­ como frenar cualquier intento de criminalizaciÃ³n y validar la legitimidad de su trabajo como defensora de derechos humanos.

"El hostigamiento contra quienes defienden la vida y la tierra en Chiapas no puede ser ignorado. La vida de Poulette HernÃ¡ndez estÃ¡ en peligro." manifestÃ³ el Centro de Derechos Humanos.