Agreden y amenazan de muerte a defensora de DDHH; Frayba exige su protecciÃ³n inmediata

TUXTLA GUTIÃ‰RREZ, Chis., (apro) .- El Centro de Derechos Humanos Fray BartolomÃ© de las Casas (Frayba) emitiÃ³ una alerta mÃ¡xima ante el riesgo inminente que enfrenta la abogada y defensora de derechos humanos Poulette Celene HernÃ¡ndez, tras ser vÃctima de agresiones fÃsicas, hostigamiento y amenazas de muerte en su domicilio ubicado en el municipio de TonalÃ¡, en la regiÃ³n Istmo-Costa de Chiapas.
Poulette es una reconocida figura en la regiÃ³n Costa de Chiapas; forma parte del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, y como coordinadora de procesos con mujeres, su labor se centra en el acompaÃ±amiento a vÃctimas de violencia, salud comunitaria y la defensa de la agroecologÃa.
Recientemente, su labor se ha vuelto particularmente peligrosa tras denunciar pÃºblicamente intentos de despojo de tierras relacionados con el proyecto del Corredor InteroceÃ¡nico y la colusiÃ³n entre grupos delictivos y autoridades locales en la regiÃ³n, refiriÃ³ el Frayba.
El organismo seÃ±alÃ³ que, de acuerdo con los reportes documentados bajo el cÃ³digo CDHDO-MEX-01-2026, la escalada de violencia contra la defensora se intensificÃ³ durante el pasado fin de semana.
Fue el domingo 8 de febrero (17:00 horas): Tres personas (dos mujeres y un hombre) irrumpieron en las inmediaciones del domicilio de HernÃ¡ndez en la Colonia DemocrÃ¡tica Chiapaneca.
Tras exigirle que saliera, procedieron a proferir insultos y perpetrar una agresiÃ³n fÃsica directa, poniendo en grave peligro su integridad.
El sÃ¡bado 7 de febrero (22:00 horas), Cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas sitiaron la vivienda de la defensora. Al percatarse de que no se encontraba sola, los individuos se retiraron bajo la advertencia de que "regresarÃan", lo que se interpreta como un acto de intimidaciÃ³n previa.
El Frayba indicÃ³ que ya existe una denuncia formal ante la FiscalÃa General del Estado (FGE) de Chiapas (Registro de atenciÃ³n 070-2026), los protocolos de protecciÃ³n han sido insuficientes.
Por ello, se hace un llamado urgente al Estado mexicano para la protecciÃ³n inmediata y que implemente medidas de seguridad concertadas con la defensora y vigilancia permanente en su entorno.
Que se investigue con perspectiva de gÃ©nero y evitar que el expediente 070-2026 quede en la impunidad.
AsÃ como frenar cualquier intento de criminalizaciÃ³n y validar la legitimidad de su trabajo como defensora de derechos humanos.
"El hostigamiento contra quienes defienden la vida y la tierra en Chiapas no puede ser ignorado. La vida de Poulette HernÃ¡ndez estÃ¡ en peligro." manifestÃ³ el Centro de Derechos Humanos.