Aseguran dos mil litros de huachicol en inmueble de Jiutepec, Morelos

JIUTEPEC, Mor. (apro).- Autoridades federales y estatales aseguraron alrededor de dos mil litros de diésel de procedencia ilícita —huachicol— durante un operativo realizado en un inmueble del municipio de Jiutepec, Morelos, el cual presuntamente era utilizado como centro de almacenamiento ilegal de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Morelos, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en dicho municipio, derivado de una investigación por el probable almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

De acuerdo con información que pudo corroborar esta periodista, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscrito a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, se constituyó en un domicilio localizado en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

Durante la diligencia, los agentes localizaron y aseguraron un tanque con capacidad de 25 mil litros, el cual contenía aproximadamente dos mil litros de un líquido con características similares al diésel.

Decomisado

En el lugar también fueron encontrados diversos indicios, entre ellos libretas y blocks con información diversa, dinero en efectivo y una computadora, mismos que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para su análisis correspondiente.

Los objetos asegurados serán examinados por peritos especializados en materias como criminalística, fotografía, química, ingeniería y arquitectura forense, como parte de la integración de la carpeta de investigación.

Al concluir el cateo, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública de Jiutepec, mientras continúan las investigaciones por delitos del orden federal relacionados con el manejo ilegal de hidrocarburos.

Foto: Especial

Balance de acciones federales en Morelos

La Fiscalía General de la República reportó que durante enero de 2026 abrió 79 carpetas de investigación en el estado de Morelos, logró la vinculación a proceso de 20 personas y obtuvo sentencias condenatorias contra otros 20 imputados, como resultado de acciones contra delitos del fuero federal en la entidad.

De acuerdo con información oficial de la delegación de la FGR en Morelos, a través de la Ventanilla Única de Atención se recibieron 28 denuncias, de las cuales 24 fueron formales y cuatro anónimas.

En el mismo periodo, mediante los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se alcanzaron nueve acuerdos reparatorios, que en conjunto representaron un monto de 813 mil 616 pesos con 26 centavos para la reparación del daño a las víctimas.

Las labores de investigación a cargo de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal permitieron el cumplimiento de 246 mandamientos ministeriales, entre investigaciones y traslados, así como la ejecución de tres órdenes de reaprehensión y tres órdenes de aprehensión.

Como resultado de operativos y de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, se aseguró un total de 31 armas de fuego, 32 cargadores, 430 cartuchos, 14 vehículos, cuatro inmuebles y 485 gramos de diversas sustancias ilícitas, entre ellas metanfetamina, cocaína y fentanilo.

En materia preventiva, agentes federales instalaron dos puntos de revisión sobre la carretera libre México–Cuernavaca, en el tramo de Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, con el objetivo de inhibir la comisión de delitos.

Entre las acciones relevantes del mes se encuentran dos sentencias condenatorias por delitos contra la salud: una de ocho años de prisión contra dos personas por el transporte de clorhidrato de metanfetamina, y otra de cuatro años de prisión contra tres imputados por la posesión de fentanilo, metanfetamina y marihuana.

Asimismo, se vinculó a proceso a dos personas por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y se logró la aprehensión de dos imputados que evadieron la acción de la justicia al no presentarse a su audiencia intermedia dentro de un proceso penal por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De manera paralela, personal de la Unidad de Servicios a la Comunidad realizó actividades informativas en una escuela primaria del municipio de Totolapan, dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia, con acciones orientadas a la prevención del delito y la protección de niñas, niños y adolescentes.