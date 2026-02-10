Desarticulan presunto centro logístico del Cártel de Sinaloa en la región del Soconusco

Decomiso de armas, equipo táctico y vehículos en el municipio de Huixtla, en la región del Soconusco, Chiapas. Foto: Fiscalía General de la República

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Un centro logístico presuntamente utilizado por una célula del Cártel de Sinaloa fue desarticulado durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en el municipio de Huixtla, en la región del Soconusco, informó el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

El inmueble, una trituradora de grava conocida como “Los Morales”, funcionaba como centro de operaciones y taller mecánico del grupo delictivo. En el lugar fueron asegurados más de 50 vehículos, muchos de ellos con reporte de robo, así como un importante arsenal y equipo táctico.

El fiscal señaló que el aseguramiento forma parte de la denominada “operación hostigamiento” que se mantiene activa en Chiapas. La intervención inicial fue realizada por elementos del Ejército mexicano, quienes al ingresar al predio localizaron armas de alto poder.

De acuerdo con fuentes de seguridad, el decomiso incluyó armas largas, cargadores, aproximadamente 4 mil 500 cartuchos útiles de diversos calibres, chalecos tácticos y uniformes. Asimismo, se encontraron camiones en proceso de desmantelamiento, cuyas autopartes presuntamente eran utilizadas para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”.

Uno de los vehículos decomisados en una trituradora de grava que presuntamente funcionaba como centro logístico del Cártel de Sinaloa en Chiapas. Foto: FGR.

Tras el aseguramiento inicial, se sumaron a las diligencias elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE). Aunque no se localizaron vehículos blindados terminados, las autoridades confirmaron el hallazgo de maquinaria pesada utilizada para modificar estructuras vehiculares, así como motocicletas presuntamente empleadas en actividades ilícitas.

Una fuente militar señaló que el inmueble estaba vinculado con una célula delictiva relacionada con extorsiones, secuestros y homicidios en las regiones Costa y Sierra de Chiapas.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), cumplimentó una orden de cateo otorgada por un juez federal en el Sistema Penal Acusatorio, luego de una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de personas armadas en el lugar.

Durante el cateo, ejecutado por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de peritos y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, se aseguraron ocho armas largas, 104 cargadores, cuatro mil 76 cartuchos, seis chalecos tácticos, 45 vehículos —entre pipas, tractocamiones y excavadoras— y 11 motocicletas, además del inmueble.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas detenidas durante el operativo. Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, mientras el inmueble permanece bajo resguardo de la SEDENA.