En un mes, suman 14 fosas clandestinas y 28 restos encontrados en Mexicali

Una de las fosas clandestinas de la reserva ambiental de la colonia Miguel Alemán, en el municipio de Mexicali, Baja California. Foto: Especial

ENSENADA, B. C., (apro) .- A un mes de los primeros hallazgos, en la reserva natural de la colonia Miguel Alemán, en el municipio de Mexicali, Baja California, ya suman 14 fosas clandestinas y 28 restos encontrados en diferentes puntos.

Lo anterior tras el conteo divulgado por los colectivos de personas desaparecidas, como Madres Unidas y Fuertes Oficial, tras las labores realizadas en el sitio a cargo de la asociación civil Pro Natura Noroeste y donde actualmente se encuentra un Grupo Interdisciplinario Forense.

El viernes 6 de febrero fue dada a conocer la fosa 14 y los restos de al menos tres víctimas, según replicaron medios locales.

Conforme a los datos generales, encontraron lo que serían tres torsos, fragmentos óseos, esposas e incluso restos de una silla de oficina, así como papel de aluminio, latas e incluso una gran cantidad de madera quemada.

De las seis personas identificadas tras la revisión de datos genéticos, en la actualidad personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) dio ha conocer que ya van en 17, tras la revisión de muestras de ADN.

De este grupo, nueve han sido reconocidos y cuatro entregados a sus familiares, conforme a los datos divulgados; las autoridades han aclarado que la calcinación de los cuerpos complica los resultados positivos de las pruebas.

La alerta de la presencia de restos comenzó el pasado 8 de enero del año en curso, lo que generó una movilización de buscadores al sitio; posteriormente se sumó personal de la fiscalía para dichas labores.

Denuncian limitaciones a presencia de colectivos

Aleida Limón Sánchez, madre del joven Josué Romo, desaparecido el 3 de febrero de 2022, estimó que su hijo podría estar entre los restos encontrados, por lo que urgió a las autoridades a que se identifique a la brevedad los hallazgos, además de señalar que limitan a los integrantes de grupos buscadores.

“Es urgentísimo: las búsquedas tienen que continuar. Están limitando a dos personas por colectivo. Es por eso que yo no he podido ir físicamente al (sitio) Miguel Alemán. Hay más personas que quieren sumarse a las búsquedas y no se lo están permitiendo. Están delimitando”, declaró al medio de comunicación Cree en la Noticia.

Limón Sánchez recordó que los buscadores no cuentan con recursos para gasolina, transporte y alimentación, a pesar de que hacen el trabajo que debería hacer la FGE.

“Sabiendo que hay una inmensa cantidad de millones destinados a búsqueda que no sabemos dónde está. Una vez más nos están haciendo dudar del trabajo de ellos. Sentimos que siguen protegiendo, que no quieren sacar cuerpos. No quieren que encontremos a nuestros desaparecidos”, expresó la madre buscadora.