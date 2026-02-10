Encuentran a dos hermanos desaparecidos en las fosas clandestinas de Mexicali

ENSENADA, B. C. (apro).- Dos hermanos que permanecían en calidad de desaparecidos desde hace casi 3 meses, fueron encontrados entre las fosas clandestinas de la reserva natural del poblado Miguel Alemán, en el municipio de Mexicali, Baja California.

Integrantes del Colectivo Madres Unidas y Fuertes lo confirmaron este martes 10 de febrero a Proceso, en torno al caso de Claudio Francisco González Levario y José Guadalupe Levario Esquivel, de 40 y 35 años de edad, respectivamente.

De acuerdo a las fichas de búsqueda de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), se les había visto por última vez el 19 de noviembre de 2025 en el Ejido Lázaro Cárdenas, en el Valle de Mexicali.

“Le confirmamos por parte del colectivo Madres Unidas y Fuertes (que) sí son ellos. Ya se dio la prueba de ADN. Está confirmado por la familia”, aseguraron, además de solicitar privacidad hacia los familiares.

Conforme a la información divulgada en su momento, Claudio había acudido a una estética en el ejido indicado, cuando fue privado de su libertad por parte de sujetos al parecer vestidos como militares. Para esto, utilizaron un vehículo Kia color blanco.

En el caso de José Guadalupe, él estaba en su tráiler en el Ejido Nezahualcóyotl, de donde fue bajado por parte de sujetos desconocidos.

Sobre las cifras oficiales hasta el momento, el colectivo compartió a Proceso que la fosa número 15 fue abierta este martes 9 de febrero y, de aquí, las autoridades recuperaron tres cuerpos.

Indicaron que, desde el comienzo de labores el pasado 8 de enero en la reserva a cargo de Pro Natura del Noroeste, en el lugar han sido recuperados 32 restos; de la fosa indicada, sería la segunda donde las víctimas no han sido carbonizadas.

También que, además de los distintos tipos de restos, los labores han permitido encontrar casquillos 9 milímetros, efectos personales como una cadenita dorada, una esclava, esposas, y madera, donde esta última refiere la forma en cómo los responsables habrían tratado de deshacerse de los cuerpos.

Confirma equipo forense de FGE 19 hallazgos

Por su parte, la fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, encabezó este martes 10 de febrero una rueda de prensa donde indicó que van 19 hallazgos confirmados tras el trabajo de especialistas.

“Hemos encontrado 19 que se pueden confirmar. No quiere decir que no haya más: es lo que se ha confirmado en cuanto a aquello que le he dado estructura todo el equipo forense. De esos 19, son los que ya fueron identificados que fueron 9, y de esos 9 se han entregado ocho. Hay uno que aún no ha sido solicitado por sus familiares”, dijo.

De los demás, Andrade Ramírez mencionó que están resguardados en base de datos hasta que haya algún perfil genético que dé positivo con los hallazgos.