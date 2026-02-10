Explota ducto de Pemex en Oaxaca; hay tres muertos y seis lesionados

Explota ducto de Pemex en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: X: @CEPCyGR_GobOax

OAXACA, Oax., (apro) .- Al menos tres muertos y seis lesionados dejó la explosión que se registró en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec, confirmó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos.

Este incidente ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente un incendio en el predio donde se sitúa estación de rebombeo.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica; mientras que en el lugar continúan las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia.

En el lugar se apersonó el Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca que atendió inmediatamente la explosión en el ducto.

La CEPCyGR mantiene coordinación permanente con las instancias correspondientes para el seguimiento de la situación.

El propio gobernador Salomón Jara Cruz publicó en sus redes sociales que lamentablemente tres personas fallecieron en este suceso y seis más resultaron lesionadas.