Familia completa fallece por inhalar dióxido de carbono al incendiarse su casa en Chilpancingo

Bomberos trabajan en la casa de madera y lámina galvanizada en la que una familia perdió la vida por inhalar dióxido de carbono al incendiarse su vivienda, el martes 10 de febrero de 2026 en Chilpancingo, Guerrero. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Cinco integrantes de una familia, dos adultos y tres menores de edad, murieron durante el incendio de su vivienda está madrugada en Chilpancingo.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) inició una carpeta de investigación derivado del siniestro ocurrido en un domicilio ubicado en la colonia Villas del Sol, al sur poniente de la capital del estado.

El incendio fue reportado al número de emergencias 911 a las 4:00 de la madrugada de este martes, en una casa de la calle Juan Vega, de mencionada colonia, en la zona donde se ubica el panteón ministerial.

Policías y bomberos acudieron al lugar para para sofocar el fuego con ayuda de vecinos.

Personal de la FGR arribó para realizar las primeras diligencias ministeriales y dar intervención a servicios periciales para efectuar el procesamiento de la escena y recabar datos para determinar las causas del incendio.

Autoridades de Protección Civil estatal informaron que se trató de la vivienda de una planta, construida a base de madera y lámina galvanizada que resultó con pérdida total.

La vivienda siniestrada. Foto: Especial.

Durante las actuaciones, en el inmueble, se localizaron dos personas adultas y tres menores de edad.

Las víctimas fueron identificadas como Celestino “N” de 52 años; María del Rosario Cuica, de 48 años y sus hijos Dora Abigail “N”, de 17; Naomi “N”, de 13, y Mateo “N” de 6.

La Fiscalía aseguró en un comunicado que, de manera preliminar, "no se localizaron indicios de que el incendio haya sido provocado; no obstante, las investigaciones continúan para confirmar técnicamente el origen del siniestro y deslindar responsabilidades".

Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo).

La FGE dijo que continuará con las indagatorias y proporcionará información oficial conforme lo permitan las investigaciones y el debido proceso.

El gobierno municipal de Chilpancingo, que preside Gustavo Alarcón Herrera, publicó un comunicado en el que lamentó los hechos ocurridos la madrugada de este día en Ia colonia Villas del Sol.

Dijo que cuando las unidades de emergencia llegaron al lugar del siniestro, el fuego ya se encontraba en una fase avanzada.

Y que una de las menores aún presentaba signos vitales al momento de ser localizada, por lo que se le brindaron de manera inmediata los primeros auxilios; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de emergencia, falleció mientras recibía atención médica dentro de la ambulancia.

El Gobierno Municipal, se comprometió, se mantiene atento y en disposición de brindar el acompañamiento humano e institucional que sea necesario.

De acuerdo con reportes preliminares del Semefo, las víctimas habrían muerto por intoxicación al inhalar dióxido de carbono.