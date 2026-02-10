Familia completa fallece por inhalar monóxido de carbono al incendiarse su casa en Chilpancingo

Bomberos trabajan en la casa de madera y lámina galvanizada en la que una familia perdió la vida por inhalar dióxido de carbono al incendiarse su vivienda, el martes 10 de febrero de 2026 en Chilpancingo, Guerrero. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- Los cinco integrantes de una familia habrían muerto por intoxicación al inhalar monóxido de carbono, generado por el incendio de su vivienda está madrugada, en la colonia Villas del Sol en Chilpancingo.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) inició una carpeta de investigación derivado del siniestro ocurrido en un domicilio, al sur poniente de la capital del estado.

El incendio fue reportado al número de emergencias 911 a las 4:00 de la madrugada de este martes, en una casa de la calle Juan Vega, de mencionada colonia, en la zona donde se ubica el panteón ministerial.

Policías y bomberos acudieron al lugar para para sofocar el fuego con ayuda de vecinos.

Personal de la FGR arribó para realizar las primeras diligencias ministeriales y dar intervención a servicios periciales para efectuar el procesamiento de la escena y recabar datos para determinar las causas del incendio.

Autoridades de Protección Civil estatal informaron que se trató de la vivienda de una planta, construida a base de madera y lámina galvanizada que resultó con pérdida total.

La vivienda siniestrada. Foto: Especial.

Durante las actuaciones, en el inmueble, se localizaron dos personas adultas y tres menores de edad. Fuentes de seguridad informaron que los cuerpos fueron hallados juntos, tres apilados, en una habitación con mucha ropa. Presentaban quemaduras leves en distintas partes del cuerpo.

Las víctimas fueron identificadas como Celestino “N” de 52 años; María del Rosario Cuica, de 48 años y sus hijos Dora Abigail “N”, de 17; Naomi “N”, de 13, y Mateo “N” de 6. La familia Román Cuica provenía del municipio de Coyuca de Catalán, de la región de la Tierra Caliente.

La Fiscalía aseguró en un comunicado que, de manera preliminar, "no se localizaron indicios de que el incendio haya sido provocado; no obstante, las investigaciones continúan para confirmar técnicamente el origen del siniestro y deslindar responsabilidades".

Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense (Semefo).

La FGE dijo que continuará con las indagatorias y proporcionará información oficial conforme lo permitan las investigaciones y el debido proceso.

El gobierno municipal de Chilpancingo, que preside Gustavo Alarcón Herrera, publicó un comunicado en el que lamentó los hechos ocurridos la madrugada de este día en Ia colonia Villas del Sol.

Dijo que cuando las unidades de emergencia llegaron al lugar del siniestro, el fuego ya se encontraba en una fase avanzada.

Y que una de las menores aún presentaba signos vitales al momento de ser localizada, por lo que se le brindaron de manera inmediata los primeros auxilios; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de emergencia, falleció mientras recibía atención médica dentro de la ambulancia.

El Gobierno Municipal, se comprometió, se mantiene atento y en disposición de brindar el acompañamiento humano e institucional que sea necesario.

De acuerdo con los primeros resultados, realizados al primer cuerpo de una de las víctimas en el Servicio Médico Forense (Semefo), la causa de muerte fue intoxicación por monóxido de carbono.

Los menores de edad que perdieron la vida son: Dora Abigail, de 17 años, era estudiante de enfermería; Naomi, de 13, estudiante de la escuela secundaria técnica 81 Aarón M. Flores, y Mateo, de 6 años, estudiante de primer grado de la escuela primaria Vicente Guerrero.

En esta escuela, el comité de padres de familia del grupo primero C, en el que estudiaba Mateo, realiza una colecta, lo mismo el personal de la escuela.

La maestra del menor, Edith Martínez, dijo que era un niño cariñoso y solidario con sus compañeros, además que llevaba un promedio de 10 de calificación. "Ya sabía leer, era muy inteligente".

Mateo, dijo, presentaba un problema de asma y sus padres eran muy responsables en llevarlos a consulta fuera de la ciudad.

La familia será velada en una capilla de la colonia Villas del Sol.