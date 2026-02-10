La priista Blanca Alcalá, exalcaldesa de Puebla, se incorpora al PAN

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y la expriista, Blanca Alcalá, tras su integración al partido blanquiazul. Foto: PAN

PUEBLA, Pue., (apro) .- La exsenadora y exalcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, confirmó este día su salida del PRI para incorporarse al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) en la cartera de "alianzas estratégicas".

Con la presencia del dirigente y de la secretaria general del Comité Directivo Estatal del partido, Mario Riestra y Genoveva Huerta, Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, le dio este martes la bienvenida a la también exembajadora de México en Colombia,

Ante los medios de comunicación, Romero Herrera no descartó la posibilidad de que la ahora expriista pueda contender como candidata del PAN a la presidencia municipal de Puebla en los comicios de 2027, aunque Alcalá sostuvo que ser postulada para un cargo “no está en su agenda”. Aseguró que su llegada a Acción Nacional era por “causas y no por cargos”.

Alcalá había militado desde 1981 en el PRI, partido que la postuló a todos los cargos, pues fue diputada local (1996-1999), alcaldesa de Puebla capital (2008-2011), dos veces senadora (2012-2015 y de 2015-2018) y diputada federal (2021-2024). Además, fue candidata del tricolor a la gubernatura de Puebla en los comicios de 2016, cuando fue derrotada por Antonio Gali Fayad, quien contendió por el PAN.

Al confirmar su renuncia al PRI luego de más de 40 años de militancia, la ahora panista argumentó que había una falta de debate interno y de apertura por parte de las últimas dirigencias de ese partido, y que igual había influido en su determinación los recientes cambios a los estatutos partidistas.