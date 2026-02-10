Masacre en Salamanca: Quedan libres tres de los seis detenidos

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Luego de 16 días de hermetismo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que seis personas fueron detenidas por la masacre ocurrida en la comunidad Loma de Flores, en Salamanca. Sin embargo, tres de ellas quedaron en libertad y las otras tres fueron vinculadas a proceso por delitos federales y del fuero común.

Sin detallar las razones por las que tres presuntos implicados en el multihomicidio fueron liberados, la Fiscalía señaló que, al momento de su detención, aportaron información “que permitió robustecer las líneas de investigación”, aunque finalmente no fueron vinculados a proceso.

La dependencia, encabezada por Gerardo Vázquez Alatriste, emitió el comunicado después de que el periodista Héctor de Mauleón revelara que los detenidos no habían sido vinculados a proceso.

Una semana antes, Vázquez Alatriste se negó a proporcionar información sobre detenciones y el estatus legal de los sospechosos. Incluso sugirió que la Secretaría de Seguridad y Paz asumiera la responsabilidad de un comunicado previo en el que se informaba sobre “al menos tres” detenidos por el ataque en el campo de futbol Cabañas, donde murieron 11 personas.

En el boletín difundido la noche del martes, la Fiscalía precisó que el ataque estaba dirigido y actualizó la cifra de personas lesionadas a 13, no 12 como informó inicialmente el Gobierno Municipal de Salamanca.

“Se trató de un evento de alta complejidad, por el contexto, el número de víctimas y la probable participación de grupos antagónicos de la delincuencia organizada”, señala el comunicado.

La Fiscalía sostuvo que el Estado actuó de manera inmediata y coordinada, por lo que ahora puede anunciar “avances reales que confirman que no habrá impunidad”.

De acuerdo con la información oficial, las tres personas vinculadas a proceso portaban armas de fuego al momento de su detención. Se precisó que no solo enfrentan cargos en el ámbito federal por la portación de armas, sino también por delitos del fuero común, aunque no se especificaron cuáles.

“La información relacionada con esta investigación se maneja con sigilo extremo, no por falta de transparencia, sino porque el éxito del caso depende de proteger a las víctimas, salvaguardar el debido proceso y evitar riesgos que beneficien a los delincuentes”, indicó la Fiscalía.

Finalmente, la institución aseguró que ha trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, para reforzar la seguridad en la zona donde ocurrió el crimen.