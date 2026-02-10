Mujeres periodistas enfrentan riesgos adicionales: Red Nacional de Periodistas

SALTILLO, Coah. (apro).- Durante los trabajos del IX Encuentro de la Red Nacional de Periodistas, las discusiones y testimonios expusieron una realidad persistente: en México, la libertad de expresión se ejerce bajo amenaza constante y para las mujeres este contexto implica un riesgo adicional, marcado por violencias específicas que atraviesan el ejercicio de la profesión y el ámbito personal que profundizan su vulnerabilidad.

Por primera ocasión en las actividades del encuentro, en las que se conmemoraron los 30 años del organismo, la mayor parte de las 80 mujeres participantes procedentes de 23 estados de la República denunciaron haber enfrentado diversas formas de violencia al ejercer el derecho de la libertad de expresión.

“Se hizo evidente con mayor fuerza que una gran parte de las participantes ha enfrentado de manera directa y cruda las consecuencias de ejercer este derecho: violencia, censura, desplazamientos forzados en algunos casos con hijas e hijos, criminalización e intentos de feminicidio".

Cifras de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) refuerzan este panorama: en el último trimestre del 2025, el organismo documentó 65 agresiones contra mujeres periodistas en México y las principales responsables son personas con un cargo dentro de la función pública.

"Quienes deberían proteger y garantizar el derecho a informar, son quienes con mayor frecuencia lo vulneran. Los atentados contra la libertad de expresión son también violaciones al derecho a la información de la sociedad”, sostuvieron.

En los trabajos realizados en la Ciudad de México abordaron el tema de la precarización laboral por salarios insuficientes y la falta de seguridad social, aunado a la inestabilidad laboral, que se convierte en una violencia institucional.

En la Declaración, luego de tres días de trabajo, la Red Nacional de Periodistas señaló que las condiciones adversas tienen impactos diferenciados entre hombres y mujeres, pero son ellas quienes enfrentan los mayores desafíos "en un país en donde informar sigue siendo una actividad de alto riesgo”.

Otro indicador sobre la situación de las mujeres periodistas y la presencia de la población femenina en las noticias, es que de acuerdo con el Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2025, éstas apenas aparecen el 25 por ciento de las noticias, lo que representa un avance mínimo de solo ocho puntos porcentuales en tres décadas.

La cifra evidencia la resistencia estructural de los medios para transformar sus narrativas: persisten los estereotipos sexistas y la relegación de las mujeres a roles tradicionales, incluso cuando son ellas las que impulsan, mayoritariamente, coberturas con perspectiva de género.

Las mujeres periodistas que participaron en este encuentro reiteraron que la Red es un espacio de articulación política feminista, horizontal y autónomo que se construye desde la solidaridad, la sororidad y el acompañamiento colectivo.

En los trabajos participaron nuevas integrantes, con lo que se da paso a la integración de una comunidad intergeneracional que ofrece narrativas y herramientas innovadoras, con las cuales se ejerza el periodismo feminista con perspectiva de género.

Al concluir los trabajos se integró la nueva coordinación colegiada con Cynthia Gallardo, Guadalupe Cabañas, María José Puente, Melissa Esquivias y Alfonsina Avila, de los estados de Tamaulipas, Guerrero, San Luis Potosí y Guanajuato, respectivamente.