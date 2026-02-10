Nuevo hallazgo de fosas en Concordia; han rescatado dos osamentas

CULIACÁN, Sin. (apro). - La fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó el hallazgo de una nueva zona de sepulcros clandestinos en El Verde, Concordia, en donde tienen ubicadas cuatro fosas. Hasta el momento se han rescatado dos osamentas de igual número de fosas, según explicó la funcionaria.

Este nuevo hallazgo se registra muy cerca de la ubicación de donde han rescatado los cuerpos sin vida de cinco de los 10 mineros desaparecidos el 23 de enero.

“Ayer derivado de un reporte que recibimos empezamos a trabajar esa área, el día de ayer se trabajaron dos fosas, en cada fosa se recuperó una osamenta en cada una, hasta el día de ayer fueron dos, y hoy se siguen trabajando, la información que me dan es que hay aproximadamente cuatro fosas”, dijo.

Los trabajos en la zona están coordinados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en conjunto con autoridades federales que resguardan la zona, misma que se mantiene hermética para con los grupos de madres buscadoras y medios locales que acampan en la región de El Verde.

Manifestó que este nuevo hallazgo no tendría relación con la fosa de donde han rescatado a cinco de los mineros desaparecidos.