Reportan un nuevo bloqueo en la carretera Mazatlán-Tepic

El tráiler quemado en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura de Escuinapa. Foto: @GN_Carreteras

CULIACÁN, Sin. (apro).- La carretera Mazatlán-Tepic fue bloqueada de nuevo con un vehículo pesado, al cual le prendieron fuego a la altura del municipio de Escuinapa, zona que desde diciembre del año pasado ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos rivales y contra la autoridad.

La Guardia Nacional división caminos únicamente describe el bloqueo como un vehículo incendiado en dicha carretera al sur de Sinaloa.

#TomePrecauciones en #Sinaloa se registra cierre total de circulación por #VehículoIncendiado cerca del km 083+000, de la carretera Tepic–Mazatlán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/muHBTQLqE4 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 11, 2026

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer en sus redes sociales que el bloqueo se dio por una “vandalización” tipo incendio en el kilómetro 183, por lo que comenzó un despliegue en la zona para liberar la carretera.

#SSPSinaloa informa que, este 10 de febrero de 2026, se reportó al 9-1-1 la vandalización tipo incendio de un vehículo en el municipio de Escuinapa. El Grupo Interinstitucional se desplegó en la autopista Mazatlán-Tepic, localizando en el kilómetro 183 un camión de carga en… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) February 11, 2026

La carretera Tepic-Mazatlán fue bloqueada recientemente en diciembre por grupos armados durante choques entre facciones rivales, mismos que se han incrementado en esa zona de Escuinapa e incluso extendido a su cabecera municipal.

En ese mes se registraron al menos tres bloqueos. El primero 14 de diciembre, luego un segundo el 17 y finalmente el 21, todos en la zona de Escuinapa en el sur extremo de Sinaloa.