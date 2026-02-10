Un niño de ocho años, la primera muerte del año por sarampión en Durango

DURANGO, Dgo. (apro).- Un niño de ocho años de edad murió por sarampión, siendo el primer deceso del año en la entidad, informó el secretario de Salud, Moisés Nájera.

El menor de edad ingresó en estado grave al Hospital Materno Infantil y, pese a la atención médica, perdió la vida a consecuencia de complicaciones derivadas de la enfermedad.

El niño es originario del municipio de Mezquital, ubicado al sur del estado de Durango, en la zona serrana que colinda con el estado de Nayarit.

Según el funcionario, el menor acudió inicialmente a su unidad médica local tras presentar cinco días de fiebre. Posteriormente fue trasladado al Hospital Materno Infantil en la capital del estado, luego de que estudios realizados por el Laboratorio Estatal confirmaran que era positivo a sarampión.

“Llega grave, llega complicado, con datos clínicos y estudios de laboratorio donde se confirma que es un paciente positivo a sarampión. Desgraciadamente llega en un estado crítico con ciertas comorbilidades y lamentablemente el día de hoy por la mañana es el primer fallecimiento que tenemos por sarampión”, explicó Nájera.

El secretario detalló que la familia del menor se dedica al trabajo jornalero y recientemente viajó al estado de Sinaloa, donde presuntamente se habría adquirido el virus. Tras regresar a Durango comenzaron los síntomas, sin embargo, el cuadro evolucionó de manera desfavorable hasta requerir su traslado a la capital.

Desde el 1 de enero, hasta este martes 10 de febrero, la Secretaría de Salud estatal reportaba 22 casos confirmados de sarampión en la entidad, de los cuales 15 se concentran en el municipio de Durango, cinco en Mezquital, uno en Gómez Palacio y uno en Vicente Guerrero.

En 2025, la Secretaría de Salud Federal registró 40 casos de sarampión en Durango, de los cuales uno de los pacientes falleció.

Ante este panorama, el titular de Salud reiteró el llamado a la población a vacunarse, especialmente a quienes viajan de manera constante por actividades laborales, como es el caso de jornaleros. “La vacunación es un mecanismo preventivo y protector. Evitemos riesgos y contagios. Tenemos que vacunarnos todos”, subrayó.

Nájera aclaró que existe abasto suficiente de vacuna doble viral y triple viral en todos los centros de salud y unidades hospitalarias del estado. Indicó que niñas y niños de seis meses a 49 años deben vacunarse, mientras que las personas mayores de 50 años pueden recibir un refuerzo en caso de estar en riesgo o haber tenido contacto cercano con un caso positivo, al igual que el personal de salud.

El funcionario expresó sus condolencias a la familia del menor fallecido y reiteró que los módulos de vacunación permanecen activos de manera permanente en todo el estado, al tiempo que insistió en que la inmunización es la herramienta más efectiva para prevenir nuevos contagios y complicaciones.