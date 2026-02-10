Violencia en Tijuana: dejan tres ejecutados en una camioneta y a otro en dos maletas

ENSENADA, BC (apro).- En plena ola de violencia que padece la ciudad de Tijuana, tres personas fueron halladas muertas este martes 10 en el interior de una camioneta, y un hombre descuartizado fue tirado en dos maletas en la vía pública el pasado lunes 9.

En ambos casos, los cadáveres estaban junto a mensajes amenazantes relacionados con grupos criminales.

Este martes fueron localizados tres cadáveres en un vehículo Chevrolet Blazer en el camino a Valle de las Palmas, en la colonia El Roble del este de dicha ciudad fronteriza.

De acuerdo con el reporte policial, un ciudadano se comunicó al número de emergencias 911 para informar de la unidad de color rojo al notar una situación sospechosa al interior.

Las autoridades indicaron que había tres hombres, quienes estaban atados de las manos y mostraban haber sido golpeados.

Junto a los cadáveres había dos cartulinas que, según trascendió, contenían mensajes relacionados con la disputa de la plaza entre organizaciones contrarias.

Del segundo caso, registrado el lunes 9 febrero, ocurrió en la colonia Miramar, donde sujetos desconocidos tiraron en la banqueta una maleta azul y una maleta negra.

Conforme a los datos oficiales, en una estaban los pies y la cabeza, mientras que en la otra fueron puestos el torso y brazos.

Sobre este caso trascendió que el hombre fue asesinado por extorsionar y el mensaje amenazaba con que le pasaría lo mismo a quienes pretendieran imitarlo.