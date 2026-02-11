Acusan al alcalde de Tlayacapan de retirar perros comunitarios previo a informe y carnaval

Imágenes difundidas en redes sociales en las que se acusa al alcalde de desaparecer a los perros. Foto: Especial

TLAYACAPAN, Mor. (apro).— Habitantes del Pueblo Mágico de Tlayacapan denunciaron la desaparición de entre 15 y 20 perros comunitarios y responsabilizaron directamente al alcalde Pedro Antonio Montenegro, a quien señalan de haber ordenado un operativo del área de Protección Civil en el que presuntamente se utilizó transporte oficial del Ayuntamiento, sin que exista información sobre el destino de los animales.

Testimonios recabados por Proceso bajo condición de anonimato por temor a represalias coinciden en que la ausencia de los perros comenzó a advertirse la noche del 31 de enero, día en que el edil rindió su informe de actividades, y a pocas semanas del carnaval, programado del 15 al 17 de febrero.

Vecinos y personas solidarias señalaron que los perros formaban parte del entorno comunitario, principalmente en el primer cuadro del municipio, y en las inmediaciones del Palacio Municipal, donde eran alimentados por residentes y comerciantes.

Una habitante del Centro Histórico relató que la alerta surgió tras notar la ausencia de dos perros ampliamente identificados por la comunidad, Honey y Frijol.

“Nos dimos cuenta de que dos perros comunitarios no estaban y, en los días siguientes, confirmamos que faltaban más. Son animales que llegan a comer a distintas casas y tienen seguimiento”, explicó.

De acuerdo con versiones ciudadanas, durante la madrugada de ese mismo 31 de enero algunas personas observaron una camioneta que presuntamente trasladaba a los animales.

“Comentaron que vieron una camioneta llevárselos del centro en la madrugada”, refirió otra entrevistada.

Un tercer testimonio indicó que el vehículo descrito correspondería, según versiones de habitantes, a una unidad con caja cerrada similar a las utilizadas en operativos municipales.

“Lo que la gente dice es que aparentemente se trató de un operativo realizado desde el municipio”, señaló.

Vecinos comprometidos con la protección animal explicaron que mantienen registros ciudadanos de perros esterilizados o bajo seguimiento veterinario, lo que permitió advertir una disminución significativa en la población canina, principalmente en el mercado municipal y en zonas del primer cuadrante.

“Tenemos reportes de alrededor de 15 perros, aunque podrían ser hasta 20, ya que no todos están incluidos en el inventario que llevamos”, precisó uno de los entrevistados.

Falta de información oficial y antecedentes

Habitantes consultados por Proceso compararon la situación con acciones implementadas en otros municipios de la región, como Totolapan, donde en años anteriores se realizaron retiros temporales de perros comunitarios con aviso público y posterior liberación. En contraste, señalaron que en Tlayacapan no existe información oficial sobre el paradero de los animales.

“No ha habido ningún comunicado. Los perros están desaparecidos y no hay información de que hayan sido reubicados o resguardados”, expresó una joven inconforme.

Según testimonios recabados, el municipio carecería de reglamentos, protocolos o programas específicos para la atención de animales en situación de calle. Además, vecinos afirmaron que Tlayacapan no participó el año pasado en el programa estatal del Registro Único de Mascotas (RUM).

Habitantes también recordaron que en años recientes se han registrado envenenamientos de animales en distintos barrios del municipio, hechos que —aseguraron— no derivaron en investigaciones ni sanciones.

“La gente, incluso colaboradores del propio municipio, dice que esos perros ya no están aquí y que no los van a volver a ver”, comentó un vecino.

Cuestionamientos al edil y llamado a investigar

Las personas entrevistadas señalaron que el alcalde Pedro Antonio Montenegro es médico veterinario de profesión, situación que —consideraron— ha generado mayor inconformidad ante la presunta falta de acciones institucionales en materia de bienestar animal.

Indicaron además que el edil es conocido públicamente con el apodo de “El Perro”, sobrenombre que, según testimonios ciudadanos, él mismo utilizó durante sus campañas electorales y que posteriormente continuó asociado a su imagen en redes sociales. En plataformas digitales han surgido críticas en las que algunos usuarios lo califican como “mataperros”, en alusión a la desaparición de los animales.

En redes sociales, la denuncia ha derivado en protestas ciudadanas con los hashtags #AlcaldePedroMataPerros, #TlayacapanMataPerros y #EIPerroPedroMataPerros. En algunas publicaciones, ciudadanos exigen justicia para los perros desaparecidos y posiblemente asesinados, y reclaman información oficial sobre el paradero de los animales.

Ante este contexto, ciudadanos y colectivos solicitaron la intervención de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado para que investigue los hechos y fortalezca estrategias de sensibilización y denuncia en materia de protección animal.

“Es importante que se investigue este caso y que se impulsen programas para que la ciudadanía sepa cómo denunciar y deje de normalizar este tipo de situaciones”, expresó una de las voces consultadas.

Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento de Tlayacapan no había emitido un posicionamiento público sobre la presunta desaparición de los perros comunitarios.

Exigencias de organización civil

La organización civil Animalistas Querétaro denunció la desaparición de perros comunitarios ocurrida la noche del 2 de febrero en Tlayacapan, horas antes del informe de gobierno municipal. De acuerdo con la agrupación y con testimonios de colectivos locales, los animales estaban esterilizados, vacunados y bajo cuidado comunitario.

La organización cuestionó que el alcalde, con formación en Medicina Veterinaria y Zootecnia, hubiera sostenido reuniones previas con colectivos de protección animal mientras —presuntamente— se realizaba el retiro de los perros.

Animalistas Querétaro planteó exigencias puntuales: investigación inmediata e independiente sobre el paradero de los animales; transparencia total respecto a cualquier operativo; comparecencia pública del alcalde para explicar los hechos; aplicación de la ley vigente en Morelos en materia de protección animal, y la implementación de un programa permanente de bienestar animal.

En redes sociales, la denuncia se complementa con publicaciones ciudadanas que exigen justicia para los perros desaparecidos y denunciantes reclaman al municipio responsabilidad y acciones inmediatas.

Alcalde descarta desaparición masiva de perros

El presidente municipal de Tlayacapan, Pedro Antonio Montenegro, desestimó los señalamientos sobre la desaparición de entre 15 y 20 perros comunitarios y aseguró que, hasta el momento, su administración no ha recibido denuncias por maltrato o crueldad animal.

En entrevista exclusiva para Proceso, el edil señaló que el tema le fue planteado por organizaciones animalistas durante un encuentro sostenido la semana pasada; sin embargo, sostuvo que los señalamientos carecen de sustento oficial y reiteró que el Ayuntamiento no puede intervenir mientras no existan denuncias formales.

“Desde el primero de enero de 2025 a la fecha no nos han reportado ningún caso de abuso animal, ni tortura ni crueldad animal”, afirmó.

Además, el alcalde redujo los reportes a la posible ausencia de únicamente dos ejemplares.

“Dicen que entre 15 y 20 perros; a mí me dicen que solamente son dos perros, uno que se llama Frijol y otro que es Honey”, expresó.

Durante la entrevista, Montenegro reiteró en diversas ocasiones que la autoridad municipal no puede iniciar acciones sin denuncias legales, incluso ante los señalamientos difundidos en redes sociales y testimonios ciudadanos.

“No puedo hacer absolutamente nada si no hay una denuncia”, sostuvo.

El edil también argumentó que la presencia de perros en vía pública puede representar riesgos sanitarios y de seguridad, al señalar que durante 2025 se registraron incidentes de mordeduras a turistas, y afirmó que su administración mantiene campañas de esterilización como medida de control poblacional.

Al ser cuestionado sobre la existencia de protocolos para atender posibles casos de maltrato o desaparición de animales comunitarios, el presidente municipal reconoció que su gobierno no ha enfrentado situaciones similares y no confirmó si existen mecanismos definidos para atenderlas.

“No sé si estemos preparados para eso… no hemos atendido ninguna necesidad de ese tipo”, respondió.

El alcalde insistió en que cualquier señalamiento deberá presentarse ante las autoridades competentes para iniciar investigaciones y, en caso de comprobarse responsabilidades, aplicar sanciones.

“Si yo resulto culpable, tendré que asumir una responsabilidad y unas consecuencias”, señaló.