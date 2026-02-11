Comando asesina en Jiutepec a exmando de seguridad del gobierno de Cuauhtémoc Blanco

Vehículo en el que se encontraba Alfonso Moreno Tacuba, exmando de la de Morelos, en el momento de su asesinato en Jiutepec. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Alfonso Moreno Tacuba, exmando de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue asesinado tras un ataque perpetrado por un comando armado; la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) ya investiga los hechos.

De acuerdo con reportes policiales, la agresión ocurrió cuando la víctima ingresaba a uno de sus domicilios, ubicado en la colonia Las Fincas, en el municipio de Jiutepec. Tras recibir impactos de arma de fuego, el vehículo en el que se desplazaba avanzó sin control hasta detenerse en el acceso al fraccionamiento.

El homicidio se registró la noche del lunes 9 de febrero. Según las primeras indagatorias, en el ataque habrían participado al menos dos hombres armados, quienes huyeron del lugar.

Paramédicos que acudieron a la escena confirmaron que el exfuncionario ya no presentaba signos vitales.

La identidad de la persona asesinada fue confirmada hasta el martes 10 de febrero por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano. El funcionario aseguró que Moreno Tacuba no había reportado amenazas previas ni enfrentaba procedimientos administrativos al momento de su muerte.

“Esta persona no tenía una labor de seguridad, no era un elemento activo”, señaló, al precisar que había dejado de formar parte de la corporación desde el inicio de la actual administración.

Urrutia Lozano indicó que, aunque no existen denuncias formales en contra del exfuncionario asesinado, los señalamientos difundidos en redes sociales sobre presuntas irregularidades durante la pasada administración serán considerados en el análisis del caso.

“Ahora están saliendo muchas noticias en redes sociales y ahí vamos a dar seguimiento... tampoco lo podemos desestimar porque sería una de las líneas de investigación”, afirmó.

El secretario subrayó que se trata de un homicidio relevante debido al perfil del exfuncionario.

“Es un homicidio relevante, es un exmando que tenía muchos señalamientos; para nosotros es muy importante, ahora pasó a ser víctima”, expresó.

Moreno Tacuba ocupó cargos estratégicos dentro de la CES y alcanzó el tercer nivel de mando como coordinador operativo de Seguridad Pública. Previamente se desempeñó como director general de Unidades Especiales, área responsable de operativos tácticos y labores de inteligencia. De acuerdo con información oficial, dejó el cargo el 1 de octubre de 2024.

Urrutia Lozano añadió que la víctima contaba con propiedades en los municipios de Jiutepec y Huitzilac, y que había llegado a Morelos el sábado 7 de febrero procedente del estado de Veracruz, de acuerdo con el testimonio de un familiar.

El funcionario también recordó que, durante el proceso de entrega-recepción de la administración anterior, quedaron asentados diversos cuestionamientos relacionados con la operación del sistema penitenciario, el uso de patrullas y otros rubros vinculados a la seguridad pública, los cuales forman parte de revisiones en curso.

De acuerdo con información corroborada por esta periodista con personal de la FGE, encabezada por Fernando Blumenkron, ya se iniciaron las investigaciones correspondientes; sin embargo, hasta el momento no se ha informado de manera oficial cuáles son las líneas de investigación que se siguen en torno al homicidio.