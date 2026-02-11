Declaran culpable a Honorio por el feminicidio de Daryela Valdez Rocha en Mexicali

ENSENADA, B. C. (apro).- Honorio, hombre de 73 años, fue declarado culpable del feminicidio en contra de Daryela Valdez Rocha, mujer de 24 años de edad y con quien mantuvo una relación sentimental violenta durante varios años, donde a pesar de las denuncias no hicieron caso las autoridades estatales y municipales.

La muerte de la joven conmocionó al municipio de Mexicali, Baja California, y llevó a un juicio que se prolongó durante tres años; en el transcurso, y debido a la fuerte crítica de que las denuncias no fueron tomadas en serio, se generó la llamada “Ley Daryela”, enfocada en capacitar a los servidores públicos para poder atender estos casos.

El Juez de Control, Gerardo Aceves Salazar, encabezó la audiencia este martes 10 de febrero en el Centro de Justicia de Río Nuevo, en la capital bajacaliforniana.

Ahí, declaró culpable al adulto mayor al considerar que el Ministerio Público entregó las pruebas suficientes en torno al feminicidio registrado el 15 de enero de 2023, en una vivienda en Mexicali.

Conforme fue documentado en su momento, Honorio habría usado un cuchillo para apuñalar en al menos 34 ocasiones a Daryela; en la fotografía que se divulgó del arresto, se aprecia sangre en la ropa.

De acuerdo a la prensa local que cubrió el caso, el juicio oral estuvo caracterizado por testimoniales de vecinos, familiares, peritos, agentes, médicos forenses e incluso grabaciones de cámaras de seguridad, entre otros elementos tomados en cuenta por el juez.

También destacó por la defensa de Honorio, por parte de sus hijas, quienes insistieron en la inocencia de su padre y aseguraron que en el lugar había una tercera muestra de sangre que, presuntamente, los agentes no investigaron.

Por su parte, la madre de Daryela, Elvira Rocha, expresó a la prensa que fue un largo proceso y caracterizado por la incertidumbre.

“Pero finalmente ya se hizo un dictamen. Ahora esperamos que el juez actúe con sabiduría para que dé una sentencia… siempre he dicho que si mi hija no regresa jamás a mi casa, que él tampoco regrese a la suya. Con esto le damos su dignidad de víctima a mi hija, le damos su integridad como ser humano, aunque ya no esté presente”, según sus declaraciones tras darse a conocer el resultado.

De acuerdo al proceso, habrá una audiencia de individualización de la pena el próximo 17 de febrero, en el centro indicado, para determinar los años de prisión para Honorio. Conforme a las leyes locales, la condena podría ser de 50 años.

Legado de Daryela

Debido a la conmoción que generó el caso, en el Congreso de Baja California se aprobó durante el 2025 la llamada “Ley Daryela”.

Lo anterior tras iniciativa de la diputada local Michel Sánchez Ayende, quien presentó la llamada Ley de Capacitación en Materia de Género, de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres para el Estado de Baja California.

La norma fue aprobada de manera unánime por el Pleno del Congreso del Estado el 16 de enero de 2025 y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 7 de febrero de 2025.

Dicha ley indica que todas las personas que presten un servicio público, sin importar la jerarquía o modalidad de contratación, tendrán 90 días para capacitare en esta materia con la finalidad de prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, en las distintas modalidades.

Daryela Valdez Rocha estaba por graduarse de la Licenciatura en Derecho. Según fue documentado en su momento, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) medidas de protección en múltiples denuncias, pues Honorio al parecer había intentado matarla en tres ocasiones.

Incluso la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California elaboró la recomendación 8/2024 a la FGE y al Ayuntamiento de Mexicali. Tanto la alcaldesa Norma Bustamante y la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, emitieron disculpas públicas por las fallas en la actuación del caso, según constató el 14 de febrero de 2025.