Enfrentamiento en Culiacán deja nueve detenidos; en Navolato abandonan seis cuerpos

CULIACÁN, Sin. (apro).- Elementos de la Marina se enfrentaron a un grupo armado en la zona rural de Jesús María, sindicatura al norte de la ciudad y en donde fue capturado Ovidio Guzmán López en 2023.

El choque armado se da luego de que los elementos de seguridad fueron agredidos durante recorridos en la zona. Tras el enfrentamiento se logró la detención de nueve presuntos gatilleros.

El enfrentamiento provocó la movilización de fuerzas de seguridad en la zona que incluyeron helicópteros.

En otro evento violento en el centro del estado, en Navolato fueron dejados abandonados seis cuerpos sin vida a bordo de una camioneta sobre la carretera Benito Juárez, saliendo de Culiacán.

En un inicio se manejó la versión de tres cuerpos encontrados, sin embargo información revelada por fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) advierte que se trata de los restos en descomposición de seis personas.