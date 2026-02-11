FGR exhuma más cuerpos en Concordia, Sinaloa

MAZATLÁN, Sin. (apro).- A casi una semana del hallazgo de fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en Concordia, peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) exhumaron más cuerpos este miércoles, aunque no se ha confirmado cuántos ni sus identidades. Al corte son por lo menos 14 cuerpos rescatados en diferentes puntos de la zona.

El lunes, la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dio a conocer que se encontraron otras cuatro fosas en donde ese día rescataron dos osamentas. Al día siguiente, el martes 10, otras dos osamentas fueron recuperadas en el sitio y este miércoles hubo un hallazgo más, aunque sin confirmar cuántos cuerpos.

En el sitio, hace una semana se localizaron 10 cuerpos en una fosa de donde se ha logrado identificar a cinco de ellos como integrantes del grupo de trabajadores de Vizsla Silver Group, minera canadiense que opera en Pánuco, Concordia.

Y este día un vehículo del Servicio Médico Forense (SEMEFO) dejó el sitio presumiblemente con más restos aunque sin confirmar cuántos. El vehículo tipo van dejó el campamento a las 16:02 horas escoltado por el Ejército.

En el sitio se mantienen acampando desde temprano madres buscadoras a quienes también se les niega el acceso junto a reporteros de medios locales.

Desde el jueves 5 de febrero se han ubicado al menos restos humanos de 14 personas aunque identificado únicamente a cinco mineros de Vizsla Silver.