Funcionarios juntan logos del PAN y del gobierno al presentar programas sociales en Querétaro

Funcionarios mezclan logos del PAN y del gobierno a la hora de presentar los programas sociales en el municipio de Corregidora, Querétaro. Foto: Eric Pacheco

CORREGIDORA, Qro., (apro) .- Durante un acto gubernamental con habitantes, funcionarios públicos mezclaron el logotipo de la administración municipal de Corregidora y el del Partido Acción Nacional (PAN).

El hecho ocurrió en día laborable, miércoles 28 de enero, en el fraccionamiento Misión Mariana, Corregidora, municipio donde el PAN gobierna desde 2012.

Para el expresidente del organismo electoral del estado de Querétaro, Efraín Mendoza Zaragoza, esa mezcla no es algo accidental, sino que tiene una intención. “Ahí hay una mezcla que evidentemente responde a la intención de obtener rendimientos electorales, es decir, asociar el beneficio que obtiene un ciudadano como si fuese beneficio gestionado por un partido político”.

El coordinador de regidores del PAN en el Ayuntamiento de Corregidora, Martín Eugenio Uribe Aguilar, portaba en la reunión con habitantes, el logotipo de su partido estampado en la manga derecha de su playera.

Este reportero le preguntó al regidor sobre el uso del logotipo del partido en esa reunión gubernamental con vecinos de Misión Mariana, reunión que él encabezó junto al director de Desarrollo Social, pero Uribe Aguilar consideró normal el uso del logotipo.

“Lo que pasa es que yo pertenezco a una bancada, como bien sabes, hay 13 regidores, dentro de los 13 regidores pues son tres de Morena, uno de Movimiento Ciudadano, uno Independiente y ocho que somos de la fracción del PAN, nosotros como funcionarios podemos trabajar, podemos caminar y recorrer pues con el logotipo y el emblema de quien también pertenecemos, fuimos electos de la parte de la mano del alcalde, en este caso en las boletas aparecían nuestros nombres y pertenecemos a este grupo, es algo, digo, natural, normal”.

Incluso explicó que lo hace para que la ciudadanía sepa que su fracción o grupo partidista en el ayuntamiento está haciendo “cosas buenas”.

“Como parte también de la función que hacemos y ejecutamos en el municipio y la responsabilidad que tenemos que asumir en autorizaciones de presupuesto, en autorizaciones de programas, pues que sepan que también nuestra fracción está haciendo cosas buenas, para que también puedan los ciudadanos saber de que estamos para servirles a ustedes y sobre todo pues ver y velar sobre todos los intereses también de los ciudadanos de aquí, de Corregidora”.

De acuerdo con los “Lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral, por parte de las personas servidoras públicas”, que difunde el Instituto Nacional Electoral (INE), “cualquier persona del servicio público que interactúe como intermediario, en actividades institucionales con las y los beneficiarios, deberá conducir su actuar de manera institucional, sin realizar actos que generen la percepción en la ciudadanía, de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político”.

“Acá lo que prima es el hecho de que se está en presencia de un acto público de él, en su condición de regidor, en su condición de servidor público y debe estar ajeno a cualquier proselitismo en beneficio de un partido”, observó sobre este caso Mendoza Zaragoza, académico con experiencia y conocimiento en el tema electoral.

El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala –que formó parte de la planilla de Jorge Romero Herrera para encabezar la dirigencia nacional del PAN– aseguró que las personas regidoras pueden usar el logo o emblema del partido al que pertenezcan.

“Un regidor, como representante, bueno, puede hacer otro tipo de actividad, puede incluso en su indumentaria portar el logo del partido al que pertenezca, yo no puedo hacerlo ni ninguno de mis funcionarios y estamos siendo muy estrictos en esa parte”.

No obstante, el artículo 21 de los lineamientos referidos establece que los servidores públicos “no podrán difundir obra pública, e incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular. Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, debiendo evitar utilizar logos, emblemas, indumentaria o cualquier elemento que utilice colores que generen confusión o identidad con un partido político”.

Para el expresidente del Órgano Electoral, consultado por Proceso, se está incurriendo en una infracción.

“Me parece que sí estaría configurándose elementos de una infracción a la Ley Electoral, incluso a la propia Constitución General de la República”, afirmó.

Guerrero Trápala también es uno de los políticos considerados por el mandatario panista, Mauricio Kuri González, para ocupar la candidatura del PAN a la gubernatura y sucederlo en 2027.

Pero aseguró que les ha pedido a sus funcionarios ser respetuosos del tema electoral.

En la reunión con los vecinos, participó el director de Programas Sociales del Municipio de Corregidora, que portaba el logo de la administración municipal 2024-2027.

Tanto el coordinador de regidores como el funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social recogieron escritos y peticiones de habitantes respecto de obras y acciones.

De igual manera, se comprometieron a gestionar asuntos concernientes a servicios públicos y de seguridad.

“Estas jornadas que estamos haciendo, o bueno, estas jornadas que se pretenden hacer y caminar a lo largo del municipio es escuchar al ciudadano (…) Creo que lo más vimos fue podas bajas, podas altas, la parte de la recolección de basura, la parte de la vigilancia”.

“¿Y viene usted como regidor y también servidores públicos del municipio?”, le preguntó este reportero.

“Sobre todo de la Secretaría de Desarrollo Social, que están próximos a ofertar estas convocatorias de los tinacos, de impermeabilizantes, de la parte de las becas, de los apoyos sociales que se dan”, reconoció Uribe Aguilar.

Inclusive, en un momento del encuentro con los vecinos, luego de que le plantearon la problemática de agua en la colonia, el coordinador de regidores, Martín Eugenio Uribe Aguilar, el mismo que lucía el logo del PAN, les habló de una obra en la que, dijo, la administración de Guerrero Trápala invertirá 30 millones de pesos.

“De alguna manera, el municipio le va a entrar con esos 30 millones (de pesos), más lo que ponga el gobierno del estado, más lo que ponga la CEA (Comisión Estatal de Aguas), para poder arreglar el tema del agua aquí en Corregidora”

“Creo que nos va a traer buenos resultados para el siguiente año, tanto para ustedes como para la gente que vive en esas comunidades”, añadió el coordinador de los regidores del PAN.

“Estamos en presencia del ejercicio presupuestal y este debe hacerse con independencia del signo ideológico o la procedencia partidista de los habitantes de un municipio”, señaló quien fue presidente del entonces Instituto Electoral de Querétaro (IEQ), Efraín Mendoza Zaragoza.

Este reportero también consultó a la actual consejera presidenta del organismo electoral local (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez.

Ella reconoció que la equidad, en materia electoral, es uno de los principios que debe salvaguardarse.

Al exponerle el caso del regidor que usó el logo de su partido en una reunión con habitantes, en la que también estaba personal de Desarrollo Social del gobierno municipal y en donde hablaron de obras y programas de gobierno, la consejera presidenta dijo que podía encuadrar en dos posibilidades o inclusive en muchas más:

“Si hablamos de la situación que planteas, sí se pudiera estar ante dos posibles situaciones: una, el condicionamiento de apoyos sociales que, por supuesto, pudieran entrar en alguna de las figuras que nos marcan en materia de delitos electorales; o, por otro lado, también, por eso te digo que abre un abanico de posibilidades, a veces en la calle se viven muchas más posibilidades, incluso acciones que pudieran ni siquiera estar previstas, porque una de estas situaciones que planteas también pudiera entenderse como una dádiva, ¿no?”.

Muñiz Rodríguez, quien aclaró no se podía pronunciar sobre situaciones hipotéticas que pudieran estar sucediendo, consideró que debe prevalecer la diferencia entre los programas sociales y los partidos político porque de lo contrario “si no estamos en un escenario de condicionamiento o posible dádiva”.

La presidenta del órgano electoral de Querétaro aclaró que se debe analizar el contexto en el que ocurrieron los hechos, pero aclaró que eso no le corresponde al instituto.

“Se abre un abanico de posibilidades, lo único es que habría que analizar en qué contexto, por eso habría que revisarlo, pero eso no le compete al Instituto Electoral revisar eso, ese análisis cae en una materia jurisdiccional que en este caso la primera ventanilla sería el Tribunal electoral o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que para el caso de Querétaro pues se instala justo cuando inicia el proceso electoral”.

Sin embargo, el expresidente del órgano electoral, Efraín Mendoza Zaragoza consideró que la autoridad en la materia podría encontrar la manera de frenar y sancionar actos que menoscaben el principio de equidad, sobre todo porque este año está previsto el inicio del proceso electoral en el estado de Querétaro.

El actuar de los funcionarios municipales de Corregidora tiene como antecedentes dos estrategias territoriales: una anunciada en diciembre por el Acción Nacional en Querétaro, con el fin de acercarse a la ciudadanía, y otra dada a conocer por el gobierno del panista Mauricio Kuri González, también con esa finalidad.

La estrategia del gobierno estatal la encabeza el secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, otro de los políticos considerados por el propio Kuri González como posible candidato en 2027 a la gubernatura del estado.