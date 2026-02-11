Gobernador de Jalisco promete terminar con extorsiones en Tequila tras detención del alcalde Diego

TEQUILA, Jalisco (apro).- El gobernador de Jalisco visitó por primera vez Tequila tras la detención del alcalde Diego N. Este martes, Pablo Lemus Navarro aseguró que las extorsiones contra empresarios y prestadores de servicios turísticos “se van a acabar” y anunció una intervención directa del estado en materia de seguridad.

“¿Se van a acabar las extorsiones con esto? Por supuesto”, sostuvo en la plaza principal del Pueblo Mágico. Afirmó que su gobierno se “meterá de lleno”, como —dijo— ocurrió cuando se reforzó la presencia policial ante el intento de cierre de la planta tequilera más grande del mundo. “Hay que garantizar que inversionistas, tequileros, hoteleros, pero principalmente la gente de Tequila viva en calma”, expresó.

Pablo Lemus Foto:Especial

El mandatario acudió acompañado del gabinete legal y ampliado. Se reunió con integrantes del ayuntamiento, encabezó un encuentro público en la plaza y más tarde dialogó con empresarios del sector en la Hacienda El Centenario.

Lemus respaldó a la presidenta municipal interina, Marisol Rodríguez Rivera, y descartó promover su remoción. Argumentó que su designación fue una decisión democrática del cabildo y que corresponde a la fuerza política que ganó la elección definir la continuidad. “Yo no puedo interferir, hay que respetar la voluntad del voto. Aquí ganó Morena. Que Morena decida quién va a seguir al frente”, señaló.

El gobernador anunció medidas para enfrentar la crisis institucional y financiera del municipio. Planteó como prioridad el descongelamiento de las cuentas para cubrir la nómina y pagar servicios básicos como la electricidad, cuyo plazo vence el lunes. Ofreció un nuevo anticipo de participaciones —en diciembre se entregaron 20 millones de pesos— y dijo que solicitará apoyo de la Fiscalía General de la República para agilizar el trámite, ante la imposibilidad de abrir nuevas cuentas.

Desde el cabildo continuaron las críticas al nombramiento de la alcaldesa interina. La regidora de Morena, Luz Elena Aguirre, sostuvo que se requieren cambios de fondo para mejorar la gobernabilidad y reiteró que la alcaldesa interina representa “una extensión de más de lo mismo”. Señaló que la nueva presidenta está obligada a dar resultados y generar un viraje real.

Entre empresarios hubo respaldo. Eduardo Orendain pidió obras públicas y mejoramiento del alumbrado, y consideró que la reunión permitió trazar una ruta de planeación rumbo al Mundial 2026, con miras a ofrecer un destino más seguro y competitivo.

“Nos vamos muy contentos con el gobernador y todo el gabinete de seguridad. Falta mucho por hacer en Tequila; vamos a prepararnos ahora que viene el Mundial para tener un pueblo más digno para los visitantes y, por lo tanto, más seguro. Es una reunión de planeación para lo que viene a corto y mediano plazo”, apuntó.

La guía de turistas Lorena Campa, quien denunció las dádivas que exigía el exalcalde y su grupo, expresó expectativa ante la intervención estatal y federal para frenar las extorsiones, aunque cuestionó el nombramiento de la alcaldesa por pertenecer al mismo grupo político. “Está bajo la mirada de todo México”, dijo.

La oferta de Lemus a Tequila

El gobernador anunció una inversión estatal de 500 millones de pesos para impulsar la recuperación integral del municipio, en medio de la crisis política y de seguridad. El paquete contempla acciones en seguridad, infraestructura, turismo, economía y programas sociales.

El plan incluye proyectos de infraestructura y obra pública, con mejoras urbanas orientadas a fortalecer la imagen del Pueblo Mágico y reactivar su economía.

En materia de seguridad, prometió presencia permanente y coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, además del refuerzo de operativos para garantizar la tranquilidad de habitantes y visitantes.

En educación, salud y deporte, el gobierno estatal planteó impulsar programas educativos, fortalecer los servicios de salud y desarrollar proyectos deportivos como parte de una estrategia de reconstrucción del tejido social.

Para el sector turístico y cultural, anunció la reapertura y renovación del Museo del Tequila, con nuevas actividades y exposiciones, así como su modernización rumbo al Mundial 2026, con la intención de dejar un legado permanente. También delineó una estrategia de reactivación turística.

En el ámbito económico, ofreció programas de promoción y apoyos para productores, artesanos y emprendedores locales, además de medidas para fortalecer el desarrollo del campo.

El mandatario aseguró que las acciones se realizarán con respeto a la autonomía municipal y en coordinación con el Ayuntamiento y sectores sociales, como parte de una intervención respaldada por recursos extraordinarios.

Refuerzan seguridad con 200 elementos

La Secretaría de Seguridad de Jalisco anunció un refuerzo operativo en Tequila y la Región Valles, con el despliegue de alrededor de 200 elementos estatales y federales, en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional.

El titular de la dependencia, Juan Pablo Hernández González, informó que a los 50 policías estatales enviados previamente se sumarán efectivos federales para mantener presencia permanente en la cabecera municipal y realizar operativos en delegaciones como El Salvador y zonas limítrofes.

El operativo contempla patrullajes interinstitucionales con participación de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Defensa, Policía Vial, Policía Turística, Policía Estatal de Caminos y Policía Regional. Se instalarán convoyes en accesos carreteros, rutas agaveras y puntos turísticos, mientras que la Policía Turística reforzará la vigilancia en el primer cuadro.

Además, se pusieron en marcha nuevos puntos de monitoreo del sistema Escudo Urbano, con cámaras de videovigilancia en fase de prueba.

Como parte de la revisión administrativa en la comisaría municipal, se localizó un cartucho calibre .50 y armas hechizas antiguas que, según se informó, estaban bajo resguardo tras haber sido aseguradas previamente. El material fue trasladado a la 15ª Zona Militar para su destrucción.

En el ámbito interno, 14 policías municipales no aprobaron los controles de confianza y comenzaron su proceso de separación; otros 16 serán reevaluados este mes por el Consejo Estatal debido a inconsistencias menores o situaciones médicas que afectan su operatividad. Mientras tanto, realizan funciones administrativas.

También se informó que siete elementos no se presentaron a laborar desde hace cuatro días y serán dados de baja por causas administrativas. La Fiscalía será notificada para determinar si procede una investigación. De acuerdo con el secretario, no existe documentación que acredite asignaciones irregulares como escoltas de funcionarios.