Hallan fosa clandestina en Jáltipan, Veracruz; podría contener más de cinco cuerpos

XALAPA, Ver., (apro) .- El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Jáltipan, al sur de Veracruz, donde podrían localizarse más de cinco cuerpos.

Luego de una reunión de seguridad en la zona sur, el funcionario señaló que el caso se encuentra bajo investigación para brindar certeza a las familias de personas desaparecidas.

Cuestionado sobre versiones que apuntan al posible hallazgo de más de diez cuerpos, respondió: “Si son más, también se tendrá que hacer un reporte; no se oculta nada”.

El funcionario indicó que se mantiene la coordinación con fuerzas federales y la Fiscalía para atender este caso.

La fosa fue localizada días atrás en la comunidad de El Cocuital, en este municipio sureño, y desde entonces personal de la Fiscalía y corporaciones de seguridad trabajan en la zona. Ante ello, colectivos de familias de personas desaparecidas han solicitado información para conocer el avance de los trabajos.

El hallazgo ocurre en medio de una jornada de violencia en la región sur, donde el lunes y martes se registraron dos ataques armados en Coatzacoalcos: uno contra un guardia de seguridad y otro en una colonia, que dejó un muerto y un herido.