Hallan muertos a dos colaboradores del líder de Morena en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Dos colaboradores del presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona, fueron hallados sin vida esta mañana en el fondo de barranco en la carretera Tixtla-Chilapa, dentro de la camioneta en la que viajaban.

Los trabajadores se dirigían a la cabecera del municipio de Chilapa de Álvarez, en la zona de la montaña baja de la entidad, para realizar tareas del partido.

Las víctimas fueron identificadas como Eduar Roselio Balbuena, de 32 años, secretario particular, y Alfredo Cano, de 25 años, auxiliar del dirigente estatal.

La muerte de los trabajadores fue confirmada por el presidente del CEE de Morena en un comunicado de prensa.

“Morena Guerrero y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Jacinto González Varona, expresan su más profundo pesar por el sensible deceso de nuestros compañeros Roselio N y Alfredo N, ocurrido tras un lamentable accidente automovilístico mientras cumplían con una comisión de trabajo en Chilapa de Álvarez.

Y enfatiza que el dirigente estatal no viajaba con sus compañeros al momento de los hechos.

El hallazgo de la camioneta fue reportado alrededor de las 10 de la mañana en un barranco ubicado en un paraje de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, pasando la comunidad de Tenaxatlajco, en el municipio de Chilapa, 15 minutos antes de llegar a esa ciudad de la Montaña baja.

Las víctimas viajaban en una camioneta Toyota Hilux con camper, color blanco.

Fuentes ministeriales informaron que iniciarán las investigaciones para esclarecer la muerte de los colaboradores del CEE de Morena.

Hasta la tarde de este miércoles, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) no había emitido un reporte oficial de los hechos.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que preside Luisa María Alcalde Luján, no había emitido una postura frente a la muerte de los dos jóvenes colaboradores del partido.