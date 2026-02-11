Hallan restos humanos en fosa clandestina al interior del Mercado Morelos de Puebla

PUEBLA, Pue., (apro) .- La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) confirmó este miércoles que, tras dos días de cateos, localizó una fosa clandestina con restos humanos al interior del mercado Morelos de esta ciudad.

En un comunicado, la autoridad aclaró que las diligencias en las inmediaciones de este popular mercado, ubicado en la calle 48 Norte –a menos de cinco kilómetros del zócalo de esta capital– continúan “a fin de determinar la posible existencia de más indicios”.

Hasta esta tarde, la FGEP no ha precisado a cuántas personas podrían corresponder los restos encontrados, pero se sabe que las acciones de búsqueda fueron solicitadas por un grupo de madres buscadores que recibieron una denuncia anónima de que en ese lugar había personas enterradas.

No es la primera vez que en este mercado se encuentra una fosa clandestina. El 2 de abril de 2019, los cuerpos de seguridad informaron que fueron encontrados partes humanas en un terreno ubicado en la zona de venta de flores de esas instalaciones comerciales.

Además, al interior de otro mercado de Puebla, llamado La Cuchilla –ubicado en las cercanías de la Central de Autobuses– el 29 de junio de 2023, fueron localizados enterrados los restos de Jocelin Carreto Xaltenco y David Báez Aburto, una pareja que había desaparecido un año antes, cuando acudieron a ese lugar a comprar juguetes.

Esta vez, desde el lunes 9 de febrero, se reportó la presencia de una retroexcavadora y de peritos especializados de la Fiscalía, así como de personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla en el interior del Mercado Morelos.

Además de que se observó que el perímetro fue resguardado por elementos de la policía estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano.

En el comunicado emitido esta tarde, la FGEP señaló que en un primer cateo fueron aseguradas dos motocicletas con reporte de robo vigente, las cuales quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Mientras que, en el segundo cateo, “realizado bajo estrictos protocolos técnicos y jurídicos con la intervención de peritos especializados”, fueron localizados restos óseos humanos, mismos que fueron asegurados y serán trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para las diligencias correspondientes.

Cabe recordar que en distintas mantas que han sido colocadas en calles de esta ciudad se ha denunciado que los mercados de Puebla son controlados por grupos de la delincuencia organizada.