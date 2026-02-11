Hijo de funcionarios morenistas de Oaxaca presume autos de lujo y arma de uso exclusivo del Ejército

Kevin Tejada con sus padres, Alejandro Andrey Tejada Morales y Deyanira Altamirano Gómez, ambos funcionarios del estado de Oaxaca, y portando un arma de uso exclusivo del Ejército. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Kevin Tejada, hijo de los morenistas Alejandro Andrey Tejada Morales, director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), y de Deyanira Altamirano Gómez, secretaria del Bienestar y Tequios Vecinales de Oaxaca de Juárez, presume bienes de altos costos en redes sociales.

El joven generó polémica luego de que se hicieran públicas una serie de fotografías en las que se le observa con vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta GMC Sierra Denali, dos camionetas Ford F-150, un automóvil BMW y otro más todoterreno Can-Am Maverick.

Además, compartió una imagen en la que porta un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, lo que ha desatado fuertes críticas por los internautas, quienes expresaron:

“Bueno lo que están robando y extorsionando a la gente”.

“Así es la primavera oaxaqueña”.

“Con esta 4T los únicos que salen de la pobreza son los políticos”.

“Qué mal que no les da vergüenza sabiendo que todo es robado”.

“Alejandro Tejada director de la PABIC, olvidó enseñar a su hijo Kevin la humildad y austeridad, para evitar exhibir lo ganado por su padre. Escoltas bajo el agua, prestar a policías a empresas de seguridad y la nómina, sí que dejan”.

Aunque las fotografías se viralizaron recientemente, Kevin solía hacer este tipo de publicaciones con música de Fuerza Regida y Peso Pluma, conocidos por interpretar narcocorridos.

Fotos compartidas en Instagram por Kevin Tejada con vehículos de alta gama. Foto: Especial

Luego de la ola de críticas y la polémica, el perfil de Instagram del hijo de los funcionarios fue eliminada de la red social.

Hasta ahora ni el titular de PABIC ni la secretaria de Bienestar y Tequios Vecinales de Oaxaca de Juárez se han pronunciado sobre las imágenes difundidas por su hijo, tampoco se ha informado sobre alguna posible investigación al respecto de la procedencia de dichos bienes.