"No quisieron prestarles camilla": paciente llega a IMSS Zacatecas en cobija; Instituto se pronuncia

Paciente es trasladado en cobijas a hospital del IMSS en Zacatecas. Foto: Captura de video

ZACATECAS, Zac., (apro) .- Un paciente llegó a atención médica al hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la capital, cargado en cobijas por tres hombres, sus familiares.

La escena fue filmada por un automovilista, quien difundió el video en las redes sociales, en el cual señaló que en el Hospital General de Zona número 1 no quisieron prestar una camilla para mover al enfermo.

En el video se observa como de la cajuela de una camioneta es bajado el paciente envuelto en cobijas y cargado por tres hombres, sus familiares, quienes cruzan la avenida Torreón para ingresar al nosocomio.

Ante la indignación generada en redes sociales y publicaciones en la prensa local, la delegación del IMSS en Zacatecas informó que el derechohabiente acudió a una cita programada y llegó a bordo de un vehículo particular y fue descendido por sus familiares.

“En cuanto el personal de la unidad se percató de la situación, actuó de manera inmediata para proporcionar la camilla correspondiente y trasladar al paciente de forma adecuada al interior del hospital”.

De acuerdo con la tarjeta informativa, el paciente acudió para cumplir citas programadas a los servicios de rayos X y laboratorio; y que una vez concluidos dichos procedimientos, “personal institucional apoyó en su traslado de regreso al vehículo”, es decir, a la camioneta y no en ambulancia para el regreso a su domicilio.

“La atención fue brindada y la actuación del personal respondió de manera oportuna para salvaguardar la integridad y el bienestar del paciente”, afirmó el Instituto.