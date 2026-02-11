Realizan salto clandestino desde terraza del Hotel Riu en Guadalajara; Ayuntamiento clausura el bar

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- Un joven realizó un salto tipo BASE desde la terraza del Hotel Riu Plaza Guadalajara el domingo 8 de febrero, en un acto sin autorización que derivó en la clausura del “Rooftop Bar 360” y en el inicio de investigaciones para fincar responsabilidades administrativas y penales.

El salto se efectuó desde la terraza ubicada entre los pisos 41 y 42 del inmueble, a una altura aproximada de 204 metros. De acuerdo con los registros en video, el descenso tomó alrededor de 21 segundos desde que se arrojó al vacío hasta que alcanzó el nivel de la calle.

Hombre salta desde la terraza del Hotel Riu de Guadalajara, Jalisco. Foto: Especial.

Aunque el hecho ocurrió el domingo, las imágenes comenzaron a circular de manera masiva entre el 10 y 11 de febrero en redes sociales.

En las grabaciones se observa al joven —cuya identidad no ha sido revelada oficialmente y a quien presuntamente apodan “Jarro”— colocarse en el borde de cristal del bar mientras empleados del establecimiento intentan disuadirlo. “Es un salto”, responde antes de dejarse caer.

Segundos después abrió el paracaídas y planeó hasta aterrizar en la Glorieta de la Estampida, en el cruce de las avenidas López Mateos y Niños Héroes, una de las zonas con mayor carga vehicular y peatonal de la capital jalisciense. Tras tocar tierra, corrió hacia una camioneta pick-up azul, modelo Nissan Frontier, que lo esperaba para abandonar el sitio.

La noche del martes 11 de febrero, el Gobierno de Guadalajara colocó sellos de clausura en la terraza “Rooftop Bar 360”, situada en el piso 41 del hotel, al señalar incumplimientos en los protocolos de seguridad.

Ayuntamiento de Guadalajara clausura el bar panorámico del Hotel Riu. Foto: Especial.

Según el Comunicado de Prensa 573, la Dirección de Inspección y Vigilancia realizó una revisión en coordinación con Protección Civil y Bomberos, con acompañamiento de la Comisaría de Seguridad Ciudadana. En la inspección se identificaron deficiencias como la falta de aplicación de protocolos y procedimientos de actuación, así como omisiones en medidas de seguridad para impedir el acceso a zonas de riesgo.

El establecimiento permanecerá cerrado hasta que acredite el cumplimiento de las condiciones necesarias para operar sin poner en peligro a terceros. El Ayuntamiento calificó el acto como “irresponsable” y sostuvo que no se trata de una actividad recreativa, sino de una acción que generó un riesgo real para cientos de personas que transitan diariamente por esa zona.

“Ninguna búsqueda de notoriedad ni contenido en redes sociales estará por encima de la ley”, advirtió la autoridad municipal.

El monto de la sanción económica será determinado por el Juzgado Cívico; sin embargo, fuentes municipales señalaron que, por tratarse de violaciones graves a los protocolos de seguridad y protección civil, la multa podría oscilar entre 50 mil y 150 mil pesos, además de los costos administrativos por el levantamiento de sellos.

En paralelo, la Comisaría de Guadalajara y la Fiscalía del Estado abrieron una carpeta de investigación para identificar al paracaidista y a quienes participaron en la logística de escape. Las autoridades revisan las cámaras del sistema Escudo Urbano C5 con el fin de rastrear la ruta de la camioneta y obtener las placas del vehículo.

En los videos difundidos se aprecia que el joven portaba dos cámaras tipo GoPro en el casco y en el brazo para registrar el salto desde su perspectiva, aunque ese material no se ha hecho público.

De acuerdo con información preliminar, no actuó solo: lo apoyaron seis personas, incluyendo el conductor del vehículo en el que escapó, quienes ya son buscadas por las autoridades.

No es la primera vez que el Hotel Riu es escenario de un salto desde las alturas. En 2011, el paracaidista profesional estadunidense Miles Daisher realizó una maniobra similar con autorización oficial y como parte de una estrategia promocional. En esta ocasión, el salto se llevó a cabo sin permisos de Protección Civil ni aviso a las autoridades municipales.