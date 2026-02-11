Renuncia el delegado del Bienestar en Yucatán en medio de acusaciones

MÉRIDA, Yuc. (apro).- La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó la renuncia de Rogerio Castro Vázquez al frente de la delegación en el estado de Yucatán, luego de que trascendieron una serie de acusaciones en su contra por maltrato a Servidores de la Nación.

La delegada reveló que desde el viernes 6 de febrero se separó del cargo. Además, advirtió que la persona que quedará al frente no será yucateca.

Desde el martes 10 de febrero trascendió que Castro Vázquez renunció por invitación de la secretaria del Bienestar, Montiel Reyes. Aunque en una entrevista que ofreció durante su visita relámpago a Yucatán, dijo que desconocía las acusaciones contra el ahora exdelegado. Descartó que existiera una mala relación laboral, ya que él sólo debía seguir órdenes.

“Yo nunca tengo conflictos con quienes están a mi mando porque pues nosotros damos instrucciones y ellos las cumplen, estamos bien en ese sentido. Desde el viernes estuvimos platicando, la semana pasada me notificó de manera oficial (...) No tengo notificadas denuncias de ningún tipo, ni de una mala relación con los trabajadores. El motivo (de la renuncia) es la decisión personal de Rogerio de separarse de esta actividad”, expuso.

Ariadna Montiel informó que de momento será Benito Mateo —un servidor público del área central encargado del área sureste—, quien quedará al frente de Bienestar Yucatán, y posteriormente será nombrada titular una persona que, anticipó, no será yucateca.

“Ya cuando la persona que estará en la titularidad esté en condiciones de tomar el cargo, ya nosotros les avisamos, no hay ningún nombre de Yucatán”, reiteró.

De la trayectoria de Rogerio Castro Vázquez sobresale que fue diputado federal plurinominal por Morena de 2015 a 2018. De dicho cargo pidió licencia para ser el candidato a gobernador de la 4T, finalmente, declinó de la encomienda por Joaquín Díaz Mena, “Huacho”, actual gobernador de Yucatán.

De 2019 a 2024 fue secretario general del Infonavit. Y aún cuando ya no ostentaba este puesto, en enero de 2025, un grupo de derechohabientes en Yucatán bloqueó las oficinas del Infonavit y lo acusaron de estar presuntamente coludido con las constructoras Sucovisa y Comasa Soluciones, además de la financiera Yavo Capital para permitir la entrega de casas sin servicios básicos.

Rogerio Castro deja la Secretaría del Bienestar con quejas en su contra ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que los exempleados Roger Benjamín Caamal, Wilger Ravell y Jorge Collí aseguraron que violentó sus derechos humanos como trabajadores.