Cae el presunto responsable de arrojar al perro “Lobito” de escalinata de 10 metros en Naucalpan

TOLUCA, Edomex. (apro).- Anthony Fran “N” fue detenido y sujeto a prisión preventiva como presunto responsable de arrojar al perro comunitario “Lobito” de una escalinata de 10 metros de altura ubicada en San Lorenzo Totolinga, en el municipio de Naucalpan. El can sufrió diversas fracturas y lesiones permanentes, por lo que se encuentra sujeto a atención veterinaria.

Durante la audiencia inicial celebrada en los Juzgados de Control de Tlalnepantla, además le fue otorgada prórroga para definir su situación jurídica, por su probable participación en el delito de maltrato animal, plazo que vence el próximo 14 de febrero.

A través de un video publicado el pasado 28 de enero en redes sociales y medios de comunicación, este individuo sería el que se observa lanzar al “lomito” por las escaleras el 21 de enero de este año.

Aquél día, según las investigaciones, “Lobito” se encontraba al exterior de un domicilio ubicado en la calle Santa Úrsula, cuando arribó otro canino color blanco, raza pitbull, por lo que comenzaron a pelear, hasta que llegó el hoy investigado como dueño del pitbull y comenzó a patear al perro comunitario.

Los testimonios y videos de seguridad consignan que después, supuestamente, cargó a “Lobito” y lo lanzó por las escaleras, lo que provocó que sufriera diversas heridas, lo que provocó la indignación colectiva.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó a Anthony Fran “N” como posible partícipe del delito de maltrato animal, por lo que solicitó y obtuvo de un juez, la orden de aprehensión correspondiente.

El mandamiento judicial fue ejecutado por elementos de la dependencia y de la Guardia Civil de Naucalpan, quienes ingresaron a Anthony Fran “N” al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

El can fue rescatado por la asociación civil Mundo Patitas, quien denunció la agresión, y el pasado 28 de enero su caso fue retomado por personal de Bienestar Animal del municipio de Naucalpan, quien lo resguarda y le proporciona atención médico–veterinaria.