Comando armado asesina al director de Cultura de Yautepec, Morelos

Autoridades en el lugar del asesinato de HÃ©ctor Meza Maldonado, director de Cultura del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, el miÃ©rcoles 11 de febrero de 2026. Foto: Especial

YAUTEPEC, Mor., (apro) .- HÃ©ctor Meza Maldonado, director de Cultura del Ayuntamiento de Yautepec, fue asesinado tras un ataque de un comando armado, en el que otra persona que lo acompaÃ±aba resultÃ³ herida. Hasta el cierre de esta informaciÃ³n, ninguna autoridad habÃ­a emitido un pronunciamiento oficial.

De acuerdo con reportes de seguridad, el ataque ocurriÃ³ la noche del miÃ©rcoles 11 del presente, en el par vial Cocoyoc-Oaxtepec, cuando el funcionario se desplazaba a bordo de un vehÃ­culo y fue agredido por sujetos armados.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, que localizaron a dos personas con heridas de arma de fuego. Meza Maldonado ya no presentaba signos vitales, mientras que su acompaÃ±ante fue trasladado a un hospital para recibir atenciÃ³n mÃ©dica.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y del EjÃ©rcito Mexicano. Personal de la FiscalÃ­a Regional Oriente realizÃ³ las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo por parte del Servicio MÃ©dico Forense.

Hasta el momento no se reportaban personas detenidas ni se habÃ­a informado sobre el mÃ³vil del ataque.

En redes sociales, ciudadanos y algunos actores polÃ­ticos expresaron condolencias a la familia de HÃ©ctor Meza Maldonado y lamentaron su muerte, a quien identificaron como un incansable promotor cultural.

En distintos mensajes tambiÃ©n exigieron justicia y demandaron a la FiscalÃ­a General del Estado (FGE), encabezada por Fernando Blumenkron, el esclarecimiento del crimen y el castigo a los responsables.

El homicidio ocurriÃ³ en el marco de?una serie de hechos violentos recientes en Yautepec. A inicios de febrero fue asesinado HÃ©ctor BeltrÃ¡n, ayudante municipal de la colonia IxtlahuacÃ¡n.

Yautepec, ubicado a 24.6 kilÃ³metros de Cuernavaca, capital de Morelos, forma parte de la regiÃ³n oriente del estado, donde en los Ãºltimos aÃ±os se han registrado agresiones armadas contra servidores pÃºblicos y autoridades auxiliares.

El municipio es gobernado por Eder Alonso GutiÃ©rrez, quien asumiÃ³ funciones tras la solicitud de licencia de su padre, AgustÃ­n Alonso Mendoza, reelecto para un nuevo periodo.

La administraciÃ³n municipal llegÃ³ al poder mediante una coaliciÃ³n integrada por Nueva Alianza, Morena, el Partido Verde Ecologista de MÃ©xico y el Partido del Trabajo.

Al cierre de esta ediciÃ³n, ni el Ayuntamiento de Yautepec, ni el Gobierno del Estado, ni la FGE habÃ­an emitido posicionamiento pÃºblico sobre el asesinato.