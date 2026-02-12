Comando ataca a escoltas de la familia de Pepe Aguilar en Villanueva, Zacatecas

ZACATECAS, Zac. (apro).- Policías estatales, comisionados como escoltas de la familia del cantante Pepe Aguilar, fueron atacados por un grupo armado en el municipio de Villanueva, al sur del estado, confirmaron fuentes de seguridad.

La agresión armada ocurrió antes de las 18 horas en la carretera federal 54, en el tramo que une a los municipios de las Villanueva-Tabasco, justo a la altura del rancho El Soyate, propiedad de la familia de los cantantes Ángela Aguilar y Cristian Nodal.

Fuentes confirmaron a Proceso que los civiles armados utilizaron explosivos, al parecer dos granadas, y armas de grueso calibre contra el convoy de policías estatales, que repelieron el ataque y pidieron auxilio.

En el municipio de Villanueva, han ocurrido siete homicidios en dos hechos distintos en las últimas 48 horas. En la mañana de este jueves, las corporaciones policiales encontraron asesinados a dos hombres y dos mujeres en la comunidad Laguna del Carretero.

El miércoles, otros tres hombres murieron y dos resultaron heridos en un enfrentamiento armado entre grupos rivales de la delincuencia organizada en la cabecera municipal, confirmaron autoridades estatales.

A través de un video en redes sociales, el secretario del gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó el ataque armado de este jueves contra los agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), grupo elite de la Política Estatal.

Sin embargo, no dijo si se trataba de los escoltas de la familia del cantante Pepe Aguilar.

"Hasta el momento, con la información, con que se cuenta, no se registran bajas de ningún elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas o de cualquier otra corporación", precisó.

Agentes de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía de Justicia del Estado acudieron al lugar de la agresión "para reforzar el operativo y dar con los responsables".

El secretario informó que "se ha logrado la detención de algunas personas responsables de esta agresión", pero que mayores datos serán dados a conocer más tarde por la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad.

Tras agresión a la FRIZ en Tayahua, corporaciones resguardan la zona y logran la detención de presuntos responsables.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, exhortó a evitar circular por el lugar por el operativo de seguridad. #ElAñoDelProgreso

https://t.co/pYOksB4q94 pic.twitter.com/TczqzwVSa0 — Com. Social del Gobierno de Zacatecas (@CCS_Zac) February 13, 2026

Mientras las autoridades pedían a la población evitar circular por la carretera federal 54 debido al operativo en cursos, usuarios de redes sociales reportaron que civiles armados quemaron un vehículo, que usaron para bloquear la vía, a la altura del municipio en municipio de Jalpa.