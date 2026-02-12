Denuncian a Tereso Medina, aspirante a la dirigencia de la CTM, ante la FGR por extorsión

SALTILLO, Coah., (apro) .- La sucesión en la CTM destapó el actuar de Tereso Medina Ramírez, quien busca la dirigencia nacional y fue denunciado por extorsión ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Leocadio Hernández Torres y su hijo Leocadio Hernández Hernández por haber emplazado a huelga a la empresa VU Manufacturing, señalada de violaciones a la libre asociación de los obreros en la ciudad de Piedras Negras, lo que motivó la activación del Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC.

El aspirante sindical, según la denuncia, contó con el apoyo de las autoridades de Coahuila para iniciar procesos penales contra padre e hijo, frente a quejas internacionales que motivaron investigaciones por parte de autoridades norteamericanas y de México, quienes evidenciaron que efectivamente se violentaron los derechos de los obreros desde el 2022.

La empresa finalmente cerró sus operaciones y dejó sin liquidación a sus trabajadores, quienes en la actualidad aún están en proceso de venta de maquinaria.

La extorsión que denuncian por parte de Medina Ramírez ocurrió a finales del 2024, cuando le pidió a Hernández Hernández firmar su renuncia a los derechos sindicales y laborales, a cambio de que su padre recuperara la libertad.

De esto presentaron un audio de una llamada que el cetemista le hizo y en la que le pide ponerse de acuerdo con Armando Luna Canales, entonces presidente del Colegio de Notarios y exsecretario de Gobierno, así como expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila.

La titular de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, rechazó emitir comentarios sobre los señalamientos que le hicieron Leocadio Hernández Torres y su hijo Leocadio Hernández Hernández, al mencionarla como parte de la trama para evitar que estallara la huelga en la empresa denunciada y se afectara la imagen del gobierno estatal quien tenía vigente el llamado Pacto Coahuila, mediante el cual buscaban ofrecer a los inversionistas una paz laboral y sindical.

La funcionaria, visiblemente molesta, dijo que quienes tienen orden de aprehensión por extorsión son ellos y de inmediato cortó la entrevista que se le hacía al terminar su participación en una reunión con socios de Canacintra, en la ciudad de Saltillo.

Padre e hijo fueron dirigentes de la Federación Regional de la CTM en el norte de Coahuila y tras el caso del emplazamiento a huelga, fueron denunciados por el delito de extorsión a la empresa. En estos hechos se mencionó como cabeza principal al aspirante a la dirigencia nacional de la CTM, quien contó con el apoyo del gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís y el Poder Judicial, así como la Fiscalía General de Coahuila, además del Colegio de Notarios y varios de sus integrantes.

Por parte del gobierno estatal se mencionó a Zogbi Castro, quien mantiene el cargo desde entonces como titular de la Secretaría del Trabajo y quien impidió el estallamiento a huelga, pese a las investigaciones abiertas por ambos países.

“Los que tienen orden de aprehensión fueron ellos; los que cometieron extorsión fueron ellos”, se limitó a decir la funcionaria para retirarse de inmediato.

En un comunicado, padre e hijo señalan que el grupo de cetemistas, liderado por Medina Ramírez, y funcionarios estatales, así como los notarios trataron de minimizar y evitar que trascendiera la violación a los derechos a la libre asociación.

“Todo empezó por dos quejas laborales internacionales, vía el agregado laboral del T-MEC, la quinta y séptima en México en la empresa VU Manufacturing en la ciudad de Piedras Negras, donde nosotros actuamos como terceros interesados. Por el Pacto Coahuila no se querían huelgas y por eso se inventó la extorsión contra la empresa, que finalmente cerró operaciones”, señalaron.

Las quejas por las violaciones laborales en la citada empresa se presentaron desde el 2022, y al año siguiente México confirmó la gravedad, luego que Estados Unidos activará el Mecanismo de Respuesta Rápida del TMEC por las denuncias presentadas por la Liga Sindical Obrera Mexicana y el Comité Fronterizo de Obreras.