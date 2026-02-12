El EZLN llama a la solidaridad internacional con el pueblo cubano ante "asfixia" de EU

La gente hace fila para entrar a una oficina gubernamental en La Habana, Cuba, el miércoles 11 de febrero de 2026. Foto: AP Foto/Ramon Espinosa

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., (apro) .- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) difundió un pronunciamiento titulado “Llamado a la solidaridad con el pueblo de Cuba”, suscrito por grupos, colectivos y personas desde distintos puntos de México y del mundo, en el que denuncian una nueva ofensiva del capitalismo global contra la isla y exhortan a la solidaridad internacional.

En el documento, los firmantes advierten que la actual crisis mundial responde a lo que denominan una “guerra de reconquista del Gran Capital”, la cual –afirman–, se expresa en conflictos armados, bloqueos económicos y procesos de despojo en diversas regiones del planeta. En ese contexto, señalan a Cuba como uno de los objetivos actuales de esta ofensiva.

El pronunciamiento recuerda que el pueblo cubano ha enfrentado durante más de seis décadas agresiones económicas, políticas y militares por parte de los gobiernos de Estados Unidos, y sostiene que dichas presiones buscan “asfixiar” al país con el argumento de promover la inversión y el desarrollo.

Según el texto, estas políticas forman parte de una estrategia global orientada a debilitar la soberanía de los pueblos.

Asimismo, el EZLN y los firmantes critican proyectos presentados en foros económicos internacionales, como el de Davos, los cuales –aseguran–, promueven la destrucción y despoblamiento de territorios para su posterior reorganización al servicio del capital.

En ese marco, denuncian intentos de convertir a Cuba en un enclave turístico destinado a las élites económicas, a costa de la dignidad y los derechos de su población.

El comunicado subraya que, pese a las agresiones, el pueblo cubano ha demostrado capacidad de resistencia y afirma que dicha experiencia constituye una referencia para otros pueblos que enfrentan situaciones similares. En ese sentido, el texto extiende su llamado a fortalecer la solidaridad internacional y a impedir nuevas formas de asedio económico y político.

Finalmente, el pronunciamiento vincula la situación de Cuba con la de otros países y pueblos, como Venezuela, Palestina e Irán, a los que identifica como blanco de presiones y agresiones del orden capitalista global.

El documento concluye reafirmando que la resistencia y la rebeldía de los pueblos “pervivirán”.