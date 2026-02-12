Fiscalía abre investigación por salto desde el Hotel RIU; analizan posibles delitos y omisiones

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El salto en parapente que un joven realizó el pasado domingo desde la terraza del Hotel RIU Guadalajara ya es materia de investigación penal. La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta tras la denuncia formal presentada por el Ayuntamiento de Guadalajara, en medio de señalamientos por posibles omisiones en materia de seguridad.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, confirmó que el recurso legal fue recibido un día después de que se difundiera el video del hecho.

“Efectivamente, el municipio presentó una denuncia, la recibimos el día de ayer”, señaló. Indicó que la dependencia recaba información sobre la identidad del joven y de las personas que lo acompañaban, así como datos relacionados con el vehículo en el que abandonó el lugar. “Tenemos algunos datos de algún vehículo y estamos haciendo las investigaciones”, dijo en referencia a la camioneta Nissan Frontier en la que escapó del acto.

El fiscal precisó que se analiza la posible comisión de delitos, aunque advirtió que varias de las conductas podrían encuadrar en faltas administrativas. “Vamos a valorar los posibles delitos que en su momento se pudieran cometer, pero muchas de las cuestiones son de índole más administrativo”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández González, consideró que hubo fallas en los filtros del hotel. “Se vio un poquito vulnerada su seguridad, porque todo el equipo que traía la persona era evidente… traía la mochila, el casco, la GoPro”, afirmó. Añadió que el personal debió reportar la situación “a través del 911 o algún número de emergencia para acudir a su apoyo”.

El funcionario confirmó que no hubo aviso inmediato por parte del hotel. “No nos bajó ningún reporte, posteriormente que empezó a circular el video fue cuando se empezaron a generar algunos reportes”, declaró.

En el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de 2026, el coordinador estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, adelantó que este incidente será considerado en la planeación operativa. “Habrá revisiones previas inclusive con caninos y vigilancia permanente” en hoteles sede, explicó, y añadió que la supervisión se extenderá “a todos aquellos que por su altura puedan representar algún riesgo”.

La Fiscalía del Estado de Jalisco continuará con las indagatorias para tratar de determinar las responsabilidades tanto de particulares como de quienes pudieron incurrir en omisiones en materia de seguridad.