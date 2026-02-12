No han sido entregados los restos localizados en pozos de agua de Juventino Rosas: Colectivos

JUVENTINO ROSAS, Gto. (apro).-A más de una semana de haber concluido el proceso de identificación de dos personas localizadas en pozos de agua utilizados como fosas en el municipio de Juventino Rosas, la Fiscalía General del Estado aún no ha entregado los restos a sus familiares, denunciaron colectivos de búsqueda en Guanajuato.

En un comunicado, señalaron que el 16 de enero obtuvieron los primeros resultados positivos durante diligencias prospectivas. Posteriormente, los días 28 y 30 de enero, así como el 6 de febrero, se formalizaron los procedimientos de reconocimiento de dos víctimas. Sin embargo, hasta ahora las familias siguen sin recibir los restos.

“Vemos con preocupación que, a pesar de que en varios casos se lograron identificaciones inmediatas y contundentes por parte de familiares presentes durante la recuperación de nuestros seres queridos allí encontrados, al día de hoy la FGE no ha sido capaz de hacer entrega de los mismos a estas familias”, expresaron.

De acuerdo con estimaciones de colectivos, en la zona se han localizado restos de al menos 25 personas. No obstante, la FGE no ha dado a conocer cifras oficiales, aunque sí confirmó la existencia de pozos que eran utilizados para depositar cuerpos o fragmentos humanos.

El 21 de enero, la Fiscalía emitió un comunicado para confirmar los hallazgos, pero evitó ofrecer mayores detalles bajo el argumento de que la información se procesa con rigor técnico y respeto a las víctimas.

Tres semanas después de ese pronunciamiento, las familias aseguran que continúan sin respuesta formal, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos legales para el reconocimiento y haber solicitado la entrega de los restos.

“La FGE está siendo ineficiente en los procesos de identificación que se requieren en el contexto de los numerosos hallazgos realizados, en su mayoría, por colectivos y familiares de manera individual, y mantiene a estas familias en una espera que las revictimiza y prolonga innecesariamente un sufrimiento que en muchos casos se ha extendido por varios años”, señala el escrito compartido por colectivos de familiares de personas desaparecidas en el estado.

Por razones de seguridad, decidieron reservar la identidad de las víctimas identificadas y de sus familias, debido a los riesgos que enfrentan quienes participan en labores de búsqueda, las cuales continúan en la región.

Las familias exigieron a la Fiscalía que cumpla los compromisos públicos asumidos por la gobernadora Libia Dennise García y el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, agilice los trámites, garantice un trato digno y entregue sin más dilación los restos plenamente identificados.

Los hallazgos fueron posibles gracias al trabajo de búsqueda realizado por familiares en las comunidades de San Antonio de los Morales, Franco de Tavera y Tinajillas, en Juventino Rosas.

La semana pasada, el fiscal Vázquez Alatriste señaló que algunos restos fueron localizados en pozos de hasta 180 metros de profundidad.

“Tenemos un presupuesto que vamos a destinar para poder agotar las investigaciones, porque no es un lugar donde únicamente sea ingresar, escarbar y encontrar. De hecho, requerimos un dictamen en ingeniería que nos permita ahondar la investigación, porque también tenemos que excavar con cierto cuidado”, señaló el fiscal de Guanajuato.

La denuncia de los colectivos se da en el marco de la presentación del informe “Cuerpos bajo el resguardo del estado, diagnóstico sobre el abandono forense en México”, que revela una crisis forense en Guanajuato.

El estudio fue elaborado por Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, en el que se advierte sobre la magnitud del problema en la entidad.

El investigador Fabrizio Lorusso ha señalado que, ante la falta de transparencia, se estima que podrían existir hasta mil 800 cuerpos sin identificar en el estado, la mayoría de ellos se encuentran en el Panteón Forense de la Fiscalía del Estado que fue creado a finales de 2020.