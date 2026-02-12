Perrito Canelo sobrevive y cuida escombros tras incendio en que murió una familia en Chilpancingo

El perrito Canelo cuida la casa de madera y lámina galvanizada en la que murieron los cinco integrantes de la familia Román Cuica por un incendio, en Chilpancingo, Guerrero. Foto: Cortesía Eric Chavelas

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- El perrito Canelo sobrevivió al incendio de una vivienda donde murieron los cinco integrantes de la familia Román Cuica la madrugada del martes en Chilpancingo, la capital de Guerrero.

Desde que los cuerpos fueron rescatados y llevados, el martes por la mañana, al Servicio Médico Forense (Semefo), la pequeña mascota de la familia aguarda a sus amos y cuida la vivienda de la colonia Villas del Sol que quedó reducida a escombros y cenizas.

El perrito Chihuahua de pelo color canela corre, entra, sale, por momentos descansa y hasta se pelea con otros perros que husmean cerca de la propiedad que conserva cintas de seguridad.

Canelo tenía cuatro años viviendo con los Ramón Cuica, y en temporada de vacaciones era cuidado por una vecina que es la que durante le ha llevado alimento y agua.

Pero la mascota poco había comido y bebido hasta el mediodía del miércoles. Pareciera que estuviera viviendo su propio duelo, dijeron vecinos.

Canelo monta guardia en su hogar. Foto: Cortesía Eric Chavelas.

Con lágrimas en los ojos, la señora Mari que lo cuida, dijo que por el momento lo tratará de llevar a su casa, donde ya se ha quedado cuando la familia Román Cuica salía de vacaciones.

Dijo que estará pendiente a que concluya el novenario de rezos y misas de las víctimas en Coyuca de Catalán para saber si sus familiares deciden llevarlo a la región de la Tierra Caliente o lo dejan cerca del hogar que le dio cariño por cuatro años.

Por la noche, la gobernadora morenista de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que tras “un reporte ciudadano a través de redes sociales” pidió a sus colaboradores ir por Canelo a la colonia Villas del Sol para llevarlo al refugio Perritos Felices, propiedad de su padre, el senador Félix Salgado Macedonio.

La decisión de la gobernadora no fue consultada con familiares de las víctimas ni con los vecinos que se estaban haciendo cargo de la mascota.

Perritos Felices funciona además como casa de precampaña de Salgado Macedonio para ser de nuevo candidato a gobernador en el 2027.

Horas antes, alrededor de las 10:00 de la mañana de este miércoles, un puñado de vecinos de la familia rezaron un rosario por el descanso de los Román Cuica.

Esperaron en vano a que fueran a despedirse debido a que de última hora sus familiares cancelaron un itinerario y decidieron llevarlos a Coyuca de Catalán, luego de celebrar una misa de cuerpo presente.

Los cuerpos del matrimonio de Celestino Román Quintero, de 52 años y de profesión abogado; y María del Rosario Cuica Santamaría, de 48 años y enfermera en la clínica del IMSS de Chilpancingo.

Así como de sus hijos Dora Abigail Román Cuica, de 17 años, alumna del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 135; Naomi Celina Román Cuica, de 13 años, estudiante de la Secundaria Técnica número 81 Aarón M. Flores; y Daniel Mateo Román Cuica, de 6 años, alumno del primer grado de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, fueron llevados al municipio de Coyuca de Catalán y a la comunidad de Telela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, donde se les dio el último adiós.