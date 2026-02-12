Reanudan procesamiento de finca en Guadalajara con fosas; buscan a hija de exdirector del IJCF

Ciencias forenses reanuda búsqueda de Indira en finca donde ya se han hallado restos humanos, en la colonia Balcones de Oblatos de Guadalajara, Jalisco. Foto: Especial

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- La búsqueda de la hija del exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, fue reanudada. Indira Alma Angélica Cotero Ortiz desapareció hace siete años y medio; su último punto de ubicación fue en la colonia Jardines Alcalde.

Cotero Bernal confirmó que, en la finca donde procesan peritos de Ciencias Forenses, en la colonia Balcones de Oblatos de Guadalajara, se buscan evidencias o indicios de su hija.

Luis Octavio Cotero confirmó que el procesamiento actual en el sitio busca encontrar indicios de su hija y explicó que presentó la petición ante la Fiscalía estatal para reanudar los trabajos en este punto, la cual fue aceptada.

“Así es, sí, pues eso pensamos, que probablemente esté ahí, porque es el rumbo donde se la llevaron y porque los tipos que se la llevaron también son de esa zona, así que, pues así pensamos, porque no la hemos encontrado en ningún otro lugar. Entonces, probablemente esté ahí. Ya quisiera que hubiera un lugar donde encontrar a mi hija”, expresó.

El jueves de la semana pasada se reanudaron los trabajos del procesamiento de la finca ubicada sobre la avenida Circunvalación y Plutarco Elías Calles, a menos de 5 kilómetros de donde desapareció Indira.

El procesamiento de este inmueble inició en abril pasado; en ese entonces localizaron los cuerpos de tres personas, dos de las cuales fueron identificadas. Eran varones. Tras este hallazgo, la búsqueda en el lugar se suspendió, al parecer debido a la carga de trabajo por el procesamiento del rancho Izaguirre.

En el procesamiento anterior, en el mismo domicilio, se encontraron cuatro bolsas con restos humanos, todos correspondientes a hombres, hasta el momento no hay indicio que dé certeza de que su hija se encuentre en este sitio.

Cabe recordar que Indira Alma Angélica desapareció el 9 de julio de 2018. Tenía 37 años; era abogada en el área jurídica de la Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga y, según la versión inicial, se dirigía a mostrar un terreno a un cliente.

El último registro la ubicó en un restaurante de la avenida Normalistas y Circunvalación. No estaba sola: la acompañaba un hombre identificado como Fernando “N”, de 36 años, quien también desapareció. Ambos viajaban en un Mini Cooper rojo con placas de Guerrero.

Ficha de búsqueda de Indira Alma Angélica Cotero Ortiz. Foto: Especial.

Tras la denuncia se activó el Protocolo Alba y la Fiscalía de Jalisco realizó diligencias, entre ellas un cateo en una finca de la colonia La Esperanza, que quedó asegurada. Sin embargo, no se informaron hallazgos concluyentes. Desde su desaparición, su padre, Luis Octavio —quien fue director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses de 2015 a 2018— mantiene la búsqueda de su hija.

Los trabajos de procesamiento en este lugar, que permanecieron inactivos durante cerca de ocho meses, ahora son atestiguados y acompañados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, cuyos integrantes apenas este lunes supieron que se reactivaron las labores en este punto.

Estefany, una de las buscadoras integrantes del colectivo que observa los trabajos, dijo que supieron de la reactivación porque una compañera pasó por el lugar y vio los vehículos de los servicios forenses. Reclamó que durante meses el sitio haya estado abandonado, sin resguardo de ninguna autoridad para proteger posibles indicios.

La buscadora indicó que en este lugar se han hallado algunas pistas, como tarjetas bancarias y ropa de mujer.

“Sí ha habido indicios: ropa de mujer, tenis nuevos; de hecho, se encontraron credenciales, se encontraron tarjetas de crédito a nombre de personas, cosa que desconocemos quién se la llevó, porque ahorita yo entré y ya no hay nada de lo que había anteriormente”, apuntó.

Las buscadoras lamentaron que los trabajos no se hayan reactivado por sus peticiones, sino por la desaparición de una mujer relacionada con alguien de “alto nivel” del instituto, lo que motivó la intervención de las autoridades. Estefany expresó su frustración y sugirió que, de haber sido por solicitud de ellas, no habrían sido escuchadas.

Madres buscadoras en la finca donde ya se han hallado restos humanos, en la colonia Balcones de Oblatos de Guadalajara, Jalisco. Foto: Especial

“De hecho, fue lo mismo aquí: duró ocho meses sin procesar otra vez la fosa, hasta apenas ahora que se dieron cuenta que estaba alguien desaparecido, que piensan que está en esta fosa y la volvieron a reabrir. O sea, no tanto por las madres buscadoras, sino porque una persona de más alto nivel, me imagino yo, pudiera decir que está la persona aquí; por eso se volvió a reabrir la fosa”, manifestó.

Las buscadoras indicaron que no se les permite el acceso completo al predio, solo inspeccionar el inicio y el final de los trabajos.

“El proceso ya casi termina en la parte del patio que iban a procesar y seguiríamos en la parte de adentro; como te comento, nosotros no teníamos conocimiento de que se estaba procesando otra vez la finca”, puntualizó.

El colectivo solicitó apoyo con tecnología avanzada para agilizar y hacer más efectiva la búsqueda. Argumentan que en el pasado se les prometió maquinaria para acelerar el proceso, pero nunca llegó, y que las condiciones de las bardas representan un riesgo para la integridad de quienes se encuentran en el sitio.

Estefany, quien busca a su cuñado Jorge Armando Carrillo Ávila, desaparecido el 23 de junio de 2023 en la colonia Esperanza de Guadalajara, enfatizó la necesidad de una búsqueda integral y efectiva.

Las actividades continúan con la esperanza de encontrar restos humanos u objetos que contribuyan a la localización de personas desaparecidas.